2019-07-17T17:53:24+03:00
Общество

Волонтеры "Красного креста" помогают бывшим осужденным в Вологде вернуться к обычной жизни

Благодаря президентскому гранту в городе появился первый социально-реабилитационный центр
Ольга БОРСКАЯ
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Сотрудники УМВД рассказывают клиентам социально реабилитационного центра о личных документах Фото: Российский Красный Крест. Вологодское отделениеСотрудники УМВД рассказывают клиентам социально реабилитационного центра о личных документах Фото: Российский Красный Крест. Вологодское отделение
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Куда пойти человеку, только что освободившемуся из колонии? Как начать новую жизнь, если перед тобой закрываются все двери, а люди от тебя отворачиваются? Эту проблему взялись решать создатели первого в Вологде социально-реабилитационного центра. Его при помощи президентского гранта открыло Вологодское отделение Российского Красного Креста.

- Большая часть заключенных после освобождения испытывает колоссальные трудности при дальнейшей жизни на свободе, нуждается в реабилитационной помощи и ресоциализации, - отмечают авторы проекта.

Они опирались на официальную статистику. По данным регионального УФСИНа, только за первые шесть месяцев 2018 года из исправительных учреждений области вышли на свободу 1352 человека. При этом больше половины преступлений в Вологде за этот период (67,9%) было совершено уже ранее судимыми людьми. В 2017 году региональный УФСИН направлял в городские центры занятости 341 запрос на вакансии для освобождающихся заключенных. Из них в итоге в центры за помощью обратился 71 человек и лишь 4 в итоге все же получили работу.

До этого в Вологде бывшие осужденные, которым некуда идти, могли податься лишь в муниципальную "ночлежку", где можно было лишь найти кров и еду на краткое время, но не было программ по реабилитации и ресоциализации.

Социально-реабилитационный центр Красного Креста открылся осенью 2018 года. До этого волонтеры уже много лет сотрудничали с региональным УФСИН: оказывали бывшим заключенным психологическую, юридическую помощь, помогали найти работу.

В центре же одновременно могут проживать до 20 бывших осужденных, как женщин, так и мужчин, которым больше некуда пойти. Кроме того, люди получают здесь помощь в трудоустройстве, консультации юриста и психолога. Сотрудники центра помогают восстановить утраченные документы, найти работу, вернуться к обычной жизни. Бывшие осужденные могут также пройти здесь курсы по повышению компьютерной грамотности. В медицинском кабинете проводит приемы фельдшер.

Подопечные центра помогают волонтерам "Красного креста" в их работе. Вологодское отделение гуманитарной организации ведет активную работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике ВИЧ и наркотической зависимости, ответственного донорства.

Сотрудники социально-реабилитационного центра говорят: главное для них - предотвратить рецидивы среди вышедших на свободу бывших заключенных. Помочь людям после освобождения из колоний действительно начать новую, свободную жизнь, поддержать их в первых шагах, преодолеть сомнения и недоверие общества.

Кстати, сейчас фонд президентских грантов продолжает прием заявок от некоммерческих организаций со всей страны на второй конкурс 2019 года. Принять участие в нем может любой автор культурного, социального, волонтерского проекта, готовый менять жизнь вокруг к лучшему. Всего по итогам конкурса между НКО в этот раз будет разделено до 4,5 миллиардов рублей поддержки. Прием заявок на конкурс идет до 31 июля 2019 года. Узнать подробнее о правилах участия и подать заявку в электронном видео можно на сайте фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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