2019-07-17T19:23:49+03:00
Политика

Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022

Через год россияне смогут получить документы нового образца
Влад СМЕРТИН
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Максим Акимов демонстрирует образец электронного удостоверения личности гражданина РФ во время брифинга в резиденции "Горки". Фото: Екатерина Штукина/ТАССМаксим Акимов демонстрирует образец электронного удостоверения личности гражданина РФ во время брифинга в резиденции "Горки". Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Бордовые книжечки с золотым двуглавым орлом скоро уйдут в прошлое. Ровно через год — в июле 2020 — начнется работа по внедрению электронных паспортов. Больше того, бумажные документы перестанут печатать и выдавать в 2022. Об этом рассказали на совещании у премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Идею перевести россиян на электронные «корочки» чиновники вынашивают давно: соответствующую концепцию утвердили еще шесть лет назад. Но до сих пор различным ведомствам не удалось договориться, как будет выглядеть документ нового образца, и какие именно данные он будет содержать.

- Мы имеем в виду два варианта: документ, который имеет физическую форму, то есть пластиковую карточку, которую можно носить с собой, ну и как дополнительная опция - это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран, - отметил премьер Медведев.

Скорее всего, в «паспорт 2.0» будут занесены электронная подпись человека и основные его документы: СНИЛС, водительские права и другие.

Отдельно премьер подчеркнул, что правительство обязано сделать переход на новый тип документа максимально безболезненным — для всех граждан.

- Если просто выдать эту карточку и не рассказывать о ее преимуществах, смысла не будет. У многих людей, тем более у людей в возрасте есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением, - уверен Дмитрий Медведев.

К электронным паспортам присматриваются многие страны, а кто-то уже во всю их использует. В передовиках, как ни странно, Эстония — там пластиковая ID-kaart давно заменила бумажные документы, от которых отказались вовсе. В Германии старые и новые типы документов функционируют параллельно, а в США, где внутренний паспорт людям заменяют водительские права, в некоторых штатах они уже существуют в виде приложений для смартфонов.

Российские чиновники уверяют, что технически готовы к нововведениям, а все комплектующие новой системы будут исключительно отечественными.

- В этой работе не будут задействованы иностранные компании: ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа или алгоритмов, - заявил вице-премьер правительства Максим Акимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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