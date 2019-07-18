2019-07-18T12:22:02+03:00
Общество

В Омской области помогают воплощать добрые инициативы в небольших поселках

«Эстафета социальных инноваций» позволит молодым НКО развиваться, и вовлекать в общественно-полезную деятельность как можно больше людей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центр инноваций социальной сферыЦентр инноваций социальной сферыФото: социальные сети
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Некоммерческие организации активно помогают государству и обществу, оказывая помощь людям с ограниченными возможностями, малоимущим семьям, пожилым и сиротам. Но что касается лидеров гражданских инициатив в маленьких поселениях, где НКО только начали появляться, им не так просто реализовать свои идеи. С использованием президентского гранта в Омской области был создан проект «Эстафета социальных инноваций» для того, чтобы оказать содействие тем, кто разрабатывает и реализовывает общественно-полезные инициативы. Базой для проекта стал Омский центр инноваций социальной сферы.

Уже 8 лет Центр инноваций социальной сферы обучает и сопровождает лидеров общественных организаций и социальных предпринимателей в разных регионах страны. Реализуемая центром инициатива направлена на изменение социальной активности граждан, особенно в сельских районах. Проект рассчитан на десять муниципальных районов Омска, где будут открыты ресурсные центры для оказания содействия некоммерческим организациям при разработке и реализации социальных проектов.

Проект «Эстафета социальных инноваций» разбит на три этапа: подготовительный или отборочный, основной и обобщающий. На первом этапе будет проводиться отбор участников проекта, а также разработка образовательных программ и методических материалов для своих потенциальных учеников. Основной же этап или непосредственная подготовка будущих руководителей ресурсных центров предполагает, что ученики «Школы социальных инноваций» будут предлагать и разрабатывать программы различных социальных услуг. Заключительная часть – обобщение или систематизация лучших инициатив и практик, и непосредственная публичная презентация результатов проекта в рамках Международного форума «ИННОСИБ 2019».

Председатель Центра инноваций социальной сферы Ирина Сербина отмечает, что при обучении ставка делается на показатели эффективности, «чтобы сформировать устойчивый сектор негосударственных социальных услуг, создать в муниципальных образованиях ресурсные центры, способствующие самореализации инициативных и деловых людей».

Кстати, в прошлом году, когда проект также был реализован при помощи президентского гранта, по итогам основного этапа - «Школы социальных инноваций», 145 человек предположили новые социальные услуги и принесли пользу тысячи адресатам.

Предполагается, что в этом году «Эстафета социальных инноваций» будет реализована за 13 месяцев и за это время обучение в школе пройдут не менее 180 человек из разных муниципальных районов города. Участников ждут 360 консультаций,12 переговорных площадок и 2 биржи контактов.

По итогам «Эстафеты социальных инноваций» специалисты Центра помогут своим выпускникам из сельских местностях внедрить предложенные и проработанные общественно-полезные инициативы в своих поселках, что безусловно положительно отразиться на условия жизни местных жителей. Создание благоприятных условий также позволит развиваться молодым НКО в регионе, и вовлекать в социально-значимую деятельность как можно больше людей.

По окончанию проекта авторы планируют создать не менее 80 новых социально-значимых услуг и провести не менее 40 общественно-полезных акций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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