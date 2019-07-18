Арсенал - Бавария 18 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча Международного Кубка чемпионов

Ведущие европейские топ-клубы начинают подготовку к сезону традиционным турниром. Лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария сыграют в городе Карсон на стадионе Стабхаб Сентер первый матч Международного кубка чемпионов. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Арсенал - Бавария 18 июля 2019.

Статистика личных встреч Арсенал - Бавария 18 июля 2019

13 раз клубы играли между собой в разных турнирах. 3 раза побеждал "Арсенал", 3 раза была ничья, а в остальных 7 случаях победа была на стороне "Баварии".

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал - Бавария 18 июля 2019

"Бавария" - фаворит поединка против лондонского "Арсенала".

Прогноз на матч Арсенал - Бавария 18 июля 2019

В этой игре победу одержит мюнхенская "Бавария".

Где смотреть матч Арсенал - Бавария 18 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Арсенал - Бавария можно посмотреть 18 июля и начнется в 06:00 по московскому времени на канале Матч ТВ.

Трансляция матча Арсенал - Бавария 18 июля 2019

Трансляция матча Арсенал - Бавария 18 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 06:00 по московскому времени.