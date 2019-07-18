Арсенал - Бавария 18 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча Международного Кубка чемпионов
Ведущие европейские топ-клубы начинают подготовку к сезону традиционным турниром. Лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария сыграют в городе Карсон на стадионе Стабхаб Сентер первый матч Международного кубка чемпионов. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Арсенал - Бавария 18 июля 2019.
Статистика личных встреч Арсенал - Бавария 18 июля 2019
13 раз клубы играли между собой в разных турнирах. 3 раза побеждал "Арсенал", 3 раза была ничья, а в остальных 7 случаях победа была на стороне "Баварии".
Прогнозы букмекеров на матч Арсенал - Бавария 18 июля 2019
"Бавария" - фаворит поединка против лондонского "Арсенала".
Прогноз на матч Арсенал - Бавария 18 июля 2019
В этой игре победу одержит мюнхенская "Бавария".
Где смотреть матч Арсенал - Бавария 18 июля 2019
Прямую видеотрансляцию матча Арсенал - Бавария можно посмотреть 18 июля и начнется в 06:00 по московскому времени на канале Матч ТВ.
Трансляция матча Арсенал - Бавария 18 июля 2019
Трансляция матча Арсенал - Бавария 18 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 06:00 по московскому времени.
Арсенал - Бавария 18 июля 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU