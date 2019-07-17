Мария Евтушенко, Муза Великого Поэта: К дню рождения моего мужа мы выпустили ещё два тома его стихов и прозы

18 июля любители поэзии во всем мире отмечают день рождения Евгения Евтушенко. (По одним данным - год его рождения 1932-й, место рождения - станция Зима, по паспорту - 1933-й, Нижнеудинск, оба населенных пункта - в Иркутской области. Скончался великий советский русский поэт 1 апреля 2017-го в городе Талса, штат Оклахома, США.)

В среду, 17 июля, в Москву из Соединённых Штатов прибыла вдова Евгения Александровича - Мария Владимировна. Мы связались с ней по телефону...

Мария Евтушенко, муза Великого Поэта: «К дню рождения моего мужа выйдут еще два тома его стихов и прозы, а Александр Городницкий получит премию» 00:00 00:00

- Маша, вас - с приездом! Как я уже не раз убеждался, вы по-прежнему соблюдаете традицию Евгения Евтушенко, к его дню рождения обязательно - премии, книги, встречи. Его мечта – премия имени Евтушенко вот учреждена.

- Даже это не столько его мечта, он просто очень хотел видеть именно людей, которые делают немножко больше, чем поэты, в своем творчестве.

Он, по сути, был человеком скромным. Премию бы никогда не назвал в честь самого себя. Но это мы решили. Группа друзей Евгения Александровича и я.

Поскольку Евтушенко считал, что «поэт в России - больше чем, поэт», мы так и назвали нашу Независимую премию - "Больше, чем поэт».

- Лауреат уже известен?

- Первый лауреат – Александр Городницкий, который не нуждается в представлении. Он не только ученый, но и один из зачинателей жанра авторской песни. И очень большой поэт. Это выражение Евгения Александровича.

- Евтушенко так высоко ценил Городницкого...

- Да. Мы с Женей были на Грушинском фестивале, туда приехал и Городницкий. Евгений Александрович не смог пойти на выступление Александра Моисеевича, а я там была. И тогда же он подписал нам книжку.

Я пришла, Евгений Александрович отдыхал, - он на протезе тогда уже ходил. Спрашивает у меня: что ты читаешь? Я говорю: вот, Городницкого, новая книжка. Мы читали её вслух...

Потом Евтушенко взял у меня эту книжку. Он всю ночь её читал, а утром попросил его соединить с Александром Моисеевичем, и сказал: Саша, ты большой русский поэт.

- Это в каком году было?

- Три года назад на Грушинском фестивале. Лето 2016 года.

- Что собой представляет премия?

- Это - знак, он изготовлен из карельской березы замечательными мастерами - с цитатой из Евтушенко: «Поэт в России – больше, чем поэт".

А само торжество, включая концерт лауреата, пройдёт в Музее-галерее имени Евгения Евтушенко 21 июля вечером. Билеты продаются на сайте головного Музея современной истории России. Это проходит под их эгидой. Знаю, что какие-то билеты проданы. Не могу сказать, сколько ещё осталось.

- Нас ждут и новые книги Евтушенко...

- Да – это восьмой и девятый тома собрания сочинений, они вышли в ЭКСМО. Огромное спасибо этому издательству. Я очень благодарна редактору, который работал вместе с Евгением Александровичем над этими книгами. Это заключительные тома собрания сочинений.

Наталья Розман сделала огромную работу, чтобы все это сохранить. В девятом томе напечатаны отрывки, избранные главы из последнего незаконченного романа Евгения Александровича «Берингов тоннель».

Работа над романом продолжается. В этом нам очень помог Владимир Владимирович Радзишевский, соредактор Антологии поэзии, которую Евгений Александрович делал все это время. Там есть несколько вариантов, это нужно редактировать, собирать. Поскольку последние главы Женя надиктовывал, когда был в больнице и не мог уже писать. У него капельницы были на руках.

- Он даже диктовал в кислородной маске.

- Да, он так надиктовывал.

Теперь уже у нас эта работа продолжается.

Я очень надеюсь, что в следующем году, к дню рождения Евтушенко, мы сможем издать роман полностью. Сохранились записи, которые Евгений Александрович делал для радио «Звезда».Было бы здорово, если бы это издали с диском. Если все так случится, мы будем делать презентацию романа.Там будет звучать голос Евгения Александровича.

- В эти дни в нашей стране широко отмечается день рождения Евгения Евтушенко.

- Я благодарна всем, кто помнит и читает стихи Евгения Александровича. Он всегда говорил, что поэта без читателя не бывает. «Если будет Россия, значит, буду и я».

Кстати, и 17 июля у нас была знаменательная дата – исполнилось 9 лет Музею-галерее Евгения Евтушенко в Переделкине. Надеюсь, в следующем году мы будем все вместе отмечать ее юбилей.