Система видеопомощи арбитрам с трудом пробивается в российском футболе

ВАР, которая дебютировала на чемпионате мира-2018 в России, никак не может прижиться в нашем внутреннем первенстве. При этом весной систему видеопомощи арбитрам обкатали на матчах Кубка России (начиная с полуфиналов) и стыковых играх.

Пресловутую ВАР планировалось запустить еще с первого тура чемпионата РПЛ, но, как рассказал «КП» руководитель департамента судейства Александр Егоров, пока система использовалась только на встрече «Локомотива» и «Рубина». Он также сообщил, что лицензию на работу в просмотровой бригаде получили только 9 арбитров, а этого явно мало.

И вот вчера президент Российского футбольного союза Александр Дюков официально объявил, что со второго тура в России начнет действовать система видеопомощи арбитрам.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Основной сложностью для Российской премьер-лиги (РПЛ) стал выбор подрядчика, который бы отвечал за функционирование центров ВАР и передачу сигнала видеоарбитрам. Претендента было два - «Ростелеком» и «Матч ТВ». На сегодняшний день официальной информации о том, кого выбрали, нет.

В то же время два конкурента по-прежнему заявляют о готовности работать с РПЛ. Кандидатура «Матч ТВ» вызвала ожесточенные споры у болельщиков, так как холдинг обвиняют в связях с «Зенитом». Впрочем, подобные доводы выглядят смешно. Представить ситуацию, в которой «Матч ТВ» будет присылать арбитрам неправильное видео ради побед питерского клуба, невозможно. Вся ответственность в любом случае будет на арбитрах, отвечающих за ВАР.

Вторая проблема прозаичная - финансы. Топ-клубы РПЛ готовы хоть завтра заплатить за оборудование, но для маленьких команд взнос за систему ВАР может стать обременительным. Конкретных цифр нет, но ориентировочно на работу системы суммарно все команды должны будут потратить 700 миллионов рублей. Даже если сильно округлить, то выйдет в среднем по 50 миллионов рублей на команду. С одной стороны, сумма небольшая по меркам РПЛ, где даже средние команды имеют годовой бюджет более 1 млрд рублей, а лидеры более 5 млрд. Но для многих разорившихся команд типа «Тосно», «Анжи», «Томи», «Амкара» и такая сумма была бы очень заметна.

КОГДА СМОТРЯТ ПОВТОР

Вряд ли, впрочем, система спасет наш футбол от судейских ляпов. Согласно официальному регламенту ФИФА ВАР можно использовать только для просмотра четырех видов спорных моментов:

1. Нарушения правил при голах.

2. Пенальти.

3. Ошибочное предъявление прямой красной карточки.

4. Ошибки арбитров при вынесении желтых и красных карточек (случаи, когда предупреждение показано не тому игроку).

Но в любом случае количество ошибок значительно снизится. Например, гол защитника «Спартака» Самуэля Жиго в ворота «Сочи» в первом туре точно бы не засчитали, если бы была система ВАР.

Арбитр Москалев засчитал гол спартаковца Жиго (в красном) в ворота «Сочи». С ВАР такое бы не случилось... Фото: youtube.com

А КАК У НИХ

Система видеоповторов после ЧМ-2018 применяется на всех крупных международных футбольных турнирах. Недавно большой скандал случился на Кубке Америки, где в полуфинале встречались сборные Бразилии и Аргентины (2:0). Во время матча не раз возникали спорные ситуации, но арбитр так и не обратился к ВАР и помощникам, работавшим у мониторов. Организаторы заявили, что это чисто технические проблемы, мол, у судей не работала связь между собой. Лионель Месси негодовал, заявив, что в федерации футбола Южной Америки процветает коррупция, за что чуть не получил двухлетнюю дисквалификацию.

Случился казус и в финале. Арбитр назначил пенальти после попадания мяча в руку игрока сборной Бразилии, но позже авторитетные судьи отметили, что рука была в естественном положении, то есть игрок не пытался отбить мяч рукой. Арбитр в финале допустил ошибку, хотя лично смотрел повтор…

Когда была и будет запущена ВАР в национальных чемпионатах

Германия - 2017/2018

Италия - 2017/2018

Франция - 2018/2019

Испания - 2018/2019

Англия - 2019/2020

Россия - 2019/2020 (возможно)