В это время по ТВ показывают даже не премьеры жутких по нелепости сериалов. И не повторы старых, но симпатичных фильмов.

Тут в ход идут произведения, уже пролезшие в эфир, но срочно замененные из-за низкого рейтинга чем-то другим, менее провальным. Такова была судьба сериала «Крылья империи», или «Окрыленные». Его снимали с размахом, навстречу столетию революции. Огромная массовка, декорации, неплохие актеры старшего поколения, симпатичные вполне молодые лица, множество историков-консультантов, старинные трамваи, военные сцены в Крыму…

И в никуда. 4 серии, и «Крылья» были спешно обломаны сериалом «Большие деньги». Теперь покажут уже 12 серий.

Стала ли «историческая драма» от этого успешнее? Пожалуй, это случай, когда размер не имеет значения. Пусть удав из известного мультфильма в попугаях гораздо длиннее, чем в мартышках, но все равно мы имеем дело с одним и тем же удавом.

Интересно, самим авторам еще не надоело собирать в кадре множество персонажей, а потом наблюдать, как их плющат жернова исторических событий вообще и революции в частности? Совсем недавно зрителю показывали что-то похожее, только без Ленина с Керенским в кадре, на более провинциальном уровне. А тут да, столица, 1913 год в начале, что означает: мы обязательно увидим «город Петроград в семнадцатом году, бежит матрос, бежит солдат, стреляя на ходу»… Балалаечники-террористы, булочницы-декадентки-кокаинистки, кавалеристы, штурм Зимнего. И, конечно, всем плохо, каждый делает свой выбор, раскалываются семьи.

Понятно, что другой революции у сценаристов нет, но зачем этот типовой подход к теме тиражировать бесконечно? Ощущение, что один и тот же учебник истории издается каждый год с разными иллюстрациями. Меняются люди на картинках, но позы остаются неизменными.

Нет, я не говорю, что не надо снимать про Октябрьскую, Гражданскую, Отечественную и что тема закрыта. Но надо же преследовать хоть какую-то цель, желать рассказать о чем-то или ком-то конкретном, чтобы герои запоминались. Два года назад я начинала смотреть эти «Крылья империи», и - ап! Сейчас понимаю, что не помню ни имен, ни лиц. Помню только, что «все будет плохо», и предсказуемо плохо.

Извините, если для кого-то это спойлер.