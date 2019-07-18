2019-07-18T07:40:23+03:00
Спорт

БАТЭ пробился во 2-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Следующий соперник белорусов - норвежский "Русенборг"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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БАТЭ сыграет в следующем раунде Лиги Чемпионов.БАТЭ сыграет в следующем раунде Лиги Чемпионов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Европе прошли ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В Польше белорусский БАТЭ "на характере" вырвал победу у польской команды "Пяст". На 21-й минуте хозяева открыли счет после гола Якуба Червински. Но потом белорусы смогли вырвать победу.

Первая игра в Беларуси завершилась вничью 1:1, так что нужны были два гола в ворота поляков. БАТЭ удалось это сделать. На 82-й минуте с пенальти отличился Эрвен Мукам, а через пять минут Захар Волков выводит белорусский клуб в следующий раунд Лиги Чемпионов.

- Не скрою, очень приятно забивать. Тем более тогда, когда твой гол становится решающим. Последний раз схожие восторженные чувства переживал год назад, когда в домашнем матче забил победный мяч в ворота "Торпедо"-БелАЗ. Тот поединок тоже складывался для нас крайне непросто. Но мы боролись до последнего и на четвертой добавленной минуте вырвали победу, - сказал после матча в интервью клубной пресс-службе игрок белорусской команды Волков.

А главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал после матча:

- Не сказал бы, что все это время с нашей стороны была плохая игра. Мы пропустили, тем не менее наша задача не изменилась - требовалось забивать. Единственное, делали много брака в простых ситуациях, вследствие чего оставались без мяча. А так обычный добротный еврокубковый матч.

Следующий соперник БАТЭ в розыгрыше Лиги Чемпионов - это норвежский клуб "Русенборг". Матчи пройдут 23 и 30 июля. Отметим, что в этом розыгыше Лиги Чемпионов Россию представляют три команды - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". Первые два клуба сразу же сыграют в групповом турнире, а кубанцы возьмут старт с 3-го раунда квалификации. Поединки пройдут в августе.

СПРАВКА "КП"

Полностью пары второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов выглядят так:

«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль) БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия) «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания) «Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта) «Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) «Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия) «Селтик» (Шотландия) — «Калью» (Эстония) «Црвена Звезда» (Сербия) — «ХИК» (Финляндия) «Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) «Марибор» (Словения) — АИК (Швеция) «Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция) ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария)

ИСТОЧНИК KP.RU

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