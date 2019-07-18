"Арсенал" вырвал победу у "Баварии" 2:1 в Международном Кубке чемпионов

В американском городе Карсон завершился один из первых матчей традиционного летнего предсезонного товарищеского футбольного турнира - Международный кубок чемпионов. В Калифорнии играли между собой два топ-гранда европейского футбола - лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария".

Обе команды подошли к этой игре как одной из тренировоных перед началом сезона. Что и сказалось как на качестве игры, так и на ее результате. Кроме того, тренеры обеих команд выставили немало молодых игроков. За "Баварию", например, первый тайм отыграл футболист из молодежки - латыш Даниелс Онтужанс!

На перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло, а вот сразу же после перерыва случился первый гол. После активных действий Пьера-Эмерика Обамеянга в штрафной "Баварии" допустил ошибку молодой защитник немцев - Луис Познянски забил мяч в свои ворота. Которые к тому времени защищал номинально второй кипер мюнхенцев - Свен Ульрайх, который заменил Мануэля Нойера.

"Бавария" ответила рядом замен, у них вышло несколько игроков основы. И на 71-й минуте поединка счет стал равным. После навеса Сержа Гнабри, играющего за баварцев воспитанника лондонского "Арсенала", форвард "Баварии" Роберт Левандовски кивком головы забил ответный гол - счет стал 1:1.

А на 87-й минуте молодой игрок "Арсенала" Эдди Нкета после еще одно ошибки защитника "Баварии" Познянски забивает второй гол. Когда все уже думали, что будет серия пенальти, то Нкета вывел вперед лондонцев.

Этот гол стал победным. "Арсенал" одержал победу в первой игре Международного Кубка Чемпионов над "Баварией" 2:1.