Там, где всегда лето

Фетхие не зря давно облюбовали европейцы: уникальный местный климат делает это место слияния Средиземного и Эгейского морей настоящей жемчужиной пляжного отдыха в Турции. Дело в том, что залив Фетхие окружен полукольцом Таврских гор, которые защищают побережье от холодных материковых ветров. Поэтому море здесь удивительно чистое и спокойное, а природа располагает к расслаблению и неге. Гёджек – небольшая бухта, давшая название и небольшому городку. Высотных зданий и больших отелей вы здесь не увидите, всё предельно компактно и соответствует концепции «бутик».

Например, Club Privé by Rixos – это 14 вилл, у каждой из которых есть частный бассейн, терраса и собственный пляж. Виллы оформлены в трех различных стилях: Premium Villa, Maison Privé и Villa Privé, и если стандартная площадь двухэтажной виллы – 210 квадратных метров, но на Premium Villa есть где разгуляться, ведь здесь к услугам гостей целых 420 квадратных метров! Каждая вилла – это настоящий маленький дворец с индивидуальным обслуживанием, шофером и дворецким. Кроме того, у каждого гостя здесь есть личный ассистент, который помогает разобраться в любых вопросах, будь то составление особого меню с шеф-поваром, аренда яхты или организация сеанса массажа прямо на вилле.

Еще одна новинка в Гёджеке – отдых для взрослых. Вы устали от переполненных семейных отелей и мечтаете отдохнуть в тишине и покое? У отеля Rixos Premium Göcek для вас отличные новости: концепция “Adults Only” предлагает взрослым по-настоящему расслабиться и отдохнуть на берегу Средиземного моря. Это настоящая революция летнего отдыха: шумные семейства и детские бассейны теперь далеко, а в отеле Rixos Premium Göcek отдыхают только взрослые. Отель открылся в 2014 году близ деревушки Гёджек, на противоположной от Club Privé стороне бухты, и с мая 2017 года работает только для взрослых в рамках абсолютно новой концепции “Adults Only”.

Отель принимает только гостей старше 13 лет по концепции «ультра все включено» и предлагает альтернативный отдых для пар и групп, которые путешествуют без детей. Веселые вечеринки, живая музыка, увлекательные мероприятия, хобби-ателье, возможность заняться парусным и яхтенным спортом, уникальные блюда в ресторанах отеля - все это поможет вам по-настоящему отдохнуть и полностью забыть о стрессе.

Территория отеля - это роскошный сосновый бор прямо на побережье Средиземного моря. Он занимает больше 7 гектаров, и в самых укромных его уголках расположены роскошные гостевые виллы. Помимо них основное здание отеля предлагает 192 номера. Рестораны отеля традиционно угощают блюдами турецкой, итальянской и других кухонь мира, а бар Nox The Stage уже стал популярным центром развлечений на побережье.

Любителей побаловать своё тело отель Rixos Premium Göcek приглашает в спа-центр, где профессионалы вешнем-массажа и различных расслабляющих техник Дальнего Востока помогут обрести гармонию и умиротворение. После массажа советуем окунуться в тёплые воды Средиземноморья или в один из бассейнов отеля: с морской или пресной водой, на ваш вкус.

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