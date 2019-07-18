2019-07-18T12:02:57+03:00
Умные вещи

Лайма Вайкуле выбрала в Одноклассниках молодых артистов для участия в фестивале в Юрмале

Международный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» пройдет уже пятый год подряд
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На фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала» будет работать пресс-центр ОК, откуда в прямой эфир будут выходить артисты.На фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала» будет работать пресс-центр ОК, откуда в прямой эфир будут выходить артисты.
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Российская поп-группа Vougal, участники проходящего в социальной сети Одноклассники конкурса молодых артистов OK Live Bands, выступит на международном фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала» по приглашению Лаймы Вайкуле.

Вайкуле обратила внимание на самобытную группу, в музыке которых сливается соул 70-х, поп-музыка 80-х и танцевальная музыка начала 90-х, увидев артистов в ОК. Vougal — участники конкурса ОК LIVE BANDS, в котором молодые музыканты выступают в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией соцсети и борются за главный приз — участие в музыкальном фестивале LIVEFEST на курорте Роза Хутор в Сочи.

Международный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» пройдет в Юрмале уже пятый год подряд. В течение последних трех Одноклассники показывают все происходящее в прямом эфире.

На фестивале будет работать пресс-центр ОК, откуда в прямой эфир будут выходить артисты. В этом году гостями «Лайма. Рандеву. Юрмала» станут Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита, Монатик и др. В соцсети также будут доступны онлайн-трансляции всех дней фестиваля.

Одноклассники в этом году повторят успешный опыт с трансляциями экскурсий по Юрмале. В этот раз звезды фестиваля выступят в роли гидов по рижскому взморью. В прошлом году прямые включения с улиц Юрмалы собрали более 500 тыс просмотров.

Кроме того, пользователи соцсети уже на протяжении двух недель могут заглянуть в репетиционную студию Лаймы Вайкуле, где, как и в прошлом году, установлена камера, транслирующая репетиции музыкантов. Вещание из студии доступно 24/7 без перерывов на обед и выходных, и продлится вплоть до окончания фестиваля. За это время зрители узнают подробности об организации фестиваля и жизни профессиональных артистов.

В 2018 году трансляции концертов за четыре дня фестиваля собрали почти 20 млн просмотров в соцсети.

Лайма Вайкуле, создательница фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала»:

— Я уверена, что группа Vougal прекрасно впишется в фестиваль, ведь они очень талантливо смешивают разные музыкальные направления, а одна из особенных черт нашего фестиваля — это разнообразие стилей и жанров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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