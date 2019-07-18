Сына главы департамента Совета Европы задержали в Подмосковье с наркотиками

Свое 19-летие Петр Лобов еще долго не забудет. Его он встретил в кругу оперативников вместо веселого празднования со своими друзьями. Парня задержали еще 19 мая в лесу недалеко от дачного поселка в микрорайоне Павшино, но стало известно об этом только сейчас. При себе у молодого человека сотрудники нашли полиэтиленовый пакетик, в котором лежал кусок с веществом растительного происхождения. Экспертизы ждать не пришлось, Петр сам признался, что это вещество гашиш.

Петр Лобов - сын Михаила Лобова, главы департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы. Той самой организации, которая является старейшей международной организацией в Европе, и той самой, что разработала и помогла принять «Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод». Петр родился во Франции в городе Страсбург. Именно там располагается штаб-квартира Совета Европы. Он много времени провел в Европе, но последние годы жил в Москве на Кутузовском проспекте.

Глава департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы Михаил Лобов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На данный момент в отношении Петра возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Вполне возможно в ближайшее время парень вряд ли посетит свою родину во Франции.