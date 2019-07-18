2019-07-18T14:05:05+03:00
Авто

Эксперт назвал недостатки нового автомобильного штрафа для "зайцев" на платных трассах

За первое нарушение придется заплатить 2,5 тысячи, а за повторное - до 10 тысяч
Владимир НИКОЛАЕВ
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Прокатиться "зайцем" по платной трассе обойдется в 2.5 тысячи рублей штрафа.Прокатиться "зайцем" по платной трассе обойдется в 2.5 тысячи рублей штрафа.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минтранс готовит автомобилистам новый штраф. Те, кто, не заплатив денег, прокатятся по платной дороге, должны будут заплатить штраф. На первый раз — 2500 руб., а при повторном нарушении в течение года — уже 10 тыс руб. Транспортное ведомство уже подготовило законопроект и направило его в правительство, сообщил «Коммерсант». Авторы законопроекта говорят, что сейчас некоторые водители в стремлении «на халяву» прокатиться по платной трассе даже сбивают шлагбаумы — особенно часто этим грешат водители грузовиков.

Идея в том, чтобы вообще отказаться от шлагбаумов на платных трассах. Чтобы автомобилисты не останавливались для оплаты, а мчались, не замедляя потока — это называется система freeflow. Проезд можно оплатить позже - постановление будет выноситься в течение 5 дней, за этот срок можно погасить долг за проезд без всяких санкций.

Таким образом нарушителем новых правил будет признаваться тот, кто сломал шлагбаум, либо не оплатил проезд в течение 5 дней.

Новшество планируется опробовать на Центральной кольцевой автодороге — это новая трасса, которая пройдет в Московской области в 50 км от МКАД.

Однако к новшеству есть и претензии.

- Меня настораживает, что водителя не будут уведомлять о том, что с него списывается штраф, - сказал КП координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Это же просто — с помощью SMS- сообщения, например. Задолженность даже в 1 рубль приводит к штрафу — это тоже неправильно. Могут быть всякие комиссии, которые изменят сумму. Хотя бы 20-30 рублей должно быть «запаса», при котором штраф не начисляется. Срок оплаты короткий, что такое 5 суток? За это время водитель не успеет оспорить штраф. Автоматика может допустить ошибку, списать деньги с водителя, а шлагбаум открыть на соседней полосе. Потом еще раз спишет уже правильно, а водитель и знать не будет, что у него дважды списана плата. Необходимо все детально проработать и сделать все, чтобы помочь водителю избежать незаслуженного штрафа.

Петр Шкуматов - о предложении ввести штраф проезд «зайцем» по платным дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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