Эксперт назвал недостатки нового автомобильного штрафа для "зайцев" на платных трассах

Минтранс готовит автомобилистам новый штраф. Те, кто, не заплатив денег, прокатятся по платной дороге, должны будут заплатить штраф. На первый раз — 2500 руб., а при повторном нарушении в течение года — уже 10 тыс руб. Транспортное ведомство уже подготовило законопроект и направило его в правительство, сообщил «Коммерсант». Авторы законопроекта говорят, что сейчас некоторые водители в стремлении «на халяву» прокатиться по платной трассе даже сбивают шлагбаумы — особенно часто этим грешат водители грузовиков.

Идея в том, чтобы вообще отказаться от шлагбаумов на платных трассах. Чтобы автомобилисты не останавливались для оплаты, а мчались, не замедляя потока — это называется система freeflow. Проезд можно оплатить позже - постановление будет выноситься в течение 5 дней, за этот срок можно погасить долг за проезд без всяких санкций.

Таким образом нарушителем новых правил будет признаваться тот, кто сломал шлагбаум, либо не оплатил проезд в течение 5 дней.

Новшество планируется опробовать на Центральной кольцевой автодороге — это новая трасса, которая пройдет в Московской области в 50 км от МКАД.

Однако к новшеству есть и претензии.

- Меня настораживает, что водителя не будут уведомлять о том, что с него списывается штраф, - сказал КП координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Это же просто — с помощью SMS- сообщения, например. Задолженность даже в 1 рубль приводит к штрафу — это тоже неправильно. Могут быть всякие комиссии, которые изменят сумму. Хотя бы 20-30 рублей должно быть «запаса», при котором штраф не начисляется. Срок оплаты короткий, что такое 5 суток? За это время водитель не успеет оспорить штраф. Автоматика может допустить ошибку, списать деньги с водителя, а шлагбаум открыть на соседней полосе. Потом еще раз спишет уже правильно, а водитель и знать не будет, что у него дважды списана плата. Необходимо все детально проработать и сделать все, чтобы помочь водителю избежать незаслуженного штрафа.