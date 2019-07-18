Сын Элизабет Херли продолжает превращаться в женщину

Единственный сын Элизабет Херли пошел по стопам звездной родительницы. 17-летний Дэмиан Чарльз Херли дебютировал в качестве модели. Правда, многочисленные поклонницы юноши с сожалением отметили, что их кумир продолжает превращаться в женщину.

Дэмиан Херли еще год назад решил попробовать силы в фэшн-индустрии и заключил контракт с модельным агентством. Друзья и знакомые горячо поздравляли голубоглазого красавца. Многие отмечали выигрышную андрогинную внешность парня.

damianhurley1 Для новых съемок Дэмиан предпочел нюдовый мейкап с легким румянцем

Вероятно, манекенщик прислушался к мнению близких и решил сделать ставку на женский образ. Для этого молодой человек принялся усиленно отращивать свои и без того длинные волосы.

damianhurley1 Дэмиан Чарльз Херли продолжает превращаться в женщину

Для новых съемок Дэмиан предпочел нюдовый мейкап с легким румянцем. Ему создали потрясающую объемную укладку и сделали глаза более выразительными. После работы визажиста 17-летний подросток стал точной копией своей матери. Впрочем, его локоны с начесом в ретро-стиле наверняка напомнят кому-то женственные образы Брижит Бардо.

damianhurley1 Единственный сын Элизабет Херли

Добавим, что отцом Дэмиана является бизнесмен Стив Бинг, с которым Элизабет Херли была помолвлена, но замуж за него так и не вышла. Ее единственного наследника не раз обвиняли в отсутствии мужественности. Но он не реагирует на нападки хейтеров. У 17-летнего красавчика есть целая армия поклонников, которые в восторге от его внешности.