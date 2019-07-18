2019-07-18T16:47:41+03:00
Звезды

Сын Элизабет Херли продолжает превращаться в женщину

17-летний подросток стал точной копией своей матери
Ольга ЛИБГАРДТ
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У 17-летнего красавчика есть целая армия поклонников, которые в восторге от его внешностиУ 17-летнего красавчика есть целая армия поклонников, которые в восторге от его внешностиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Единственный сын Элизабет Херли пошел по стопам звездной родительницы. 17-летний Дэмиан Чарльз Херли дебютировал в качестве модели. Правда, многочисленные поклонницы юноши с сожалением отметили, что их кумир продолжает превращаться в женщину.

Дэмиан Херли еще год назад решил попробовать силы в фэшн-индустрии и заключил контракт с модельным агентством. Друзья и знакомые горячо поздравляли голубоглазого красавца. Многие отмечали выигрышную андрогинную внешность парня.

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Для новых съемок Дэмиан предпочел нюдовый мейкап с легким румянцем
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Вероятно, манекенщик прислушался к мнению близких и решил сделать ставку на женский образ. Для этого молодой человек принялся усиленно отращивать свои и без того длинные волосы.

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Дэмиан Чарльз Херли продолжает превращаться в женщину
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Для новых съемок Дэмиан предпочел нюдовый мейкап с легким румянцем. Ему создали потрясающую объемную укладку и сделали глаза более выразительными. После работы визажиста 17-летний подросток стал точной копией своей матери. Впрочем, его локоны с начесом в ретро-стиле наверняка напомнят кому-то женственные образы Брижит Бардо.

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Единственный сын Элизабет Херли
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Добавим, что отцом Дэмиана является бизнесмен Стив Бинг, с которым Элизабет Херли была помолвлена, но замуж за него так и не вышла. Ее единственного наследника не раз обвиняли в отсутствии мужественности. Но он не реагирует на нападки хейтеров. У 17-летнего красавчика есть целая армия поклонников, которые в восторге от его внешности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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