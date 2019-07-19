Сенегал - Алжир 19 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча финала Кубка Африки 2019

На африканском континенте летом 2019 года определяется сильнейшая сборная. До финальной игры турнира в Египте дошли Сенегал и Алжир. Поединок состоится 19 июля в Каире на Центральном стадионе. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сенегал - Алжир 19 июля 2019.

Статистика личных встреч Сенегал - Алжир 19 июля 2019

20 раз команды играли между собой. 11 победу у Алжира, 5 раз матчи завершались вничью, а еще 4 встречи выиграл Сенегал.

Прогнозы букмекеров на матч Сенегал - Алжир 19 июля 2019

В целом шансы двух команд на победу равны, однако чуть больше, по мнению букмекеров, шансов у Сенегала.

Прогноз на матч Сенегал - Алжир 19 июля 2019

Победу одержит команда Сенегала.

Где смотреть матч Сенегал - Алжир 19 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Сенегал - Алжир можно посмотреть 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени на канале Матч ТВ.

Трансляция матча Сенегал - Алжир 19 июля 2019

Трансляция матча Сенегал - Алжир 19 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.