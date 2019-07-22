2019-07-22T02:15:20+03:00
История современности

Дворец иллюзий

22 июля 1795 года открылся старейший в Москве театр графа Шереметева в Останкине
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Театр-дворец в Останкине.Театр-дворец в Останкине.Фото: Леонид РЕПИН
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Москва изумилась, восхитилась и ахнула: открылся во всей своей красе не театр - дворец, достойный самого притязательного из императоров!

Играли в нем крепостные, коих граф Николай Петрович сыскивал по своим обширным владениям в разных губерниях. Прослушивал самолично каждого - и уж потом никто из них на свою судьбу не жаловался. А Прасковья Кузнецова вместе со своим многочисленным семейством и вовсе будто бы в райскую жизнь попала: полюбил ее граф сильно. Настолько, что повел под венец!

Александр I вызнал о тайной женитьбе потомка первого русского графа, вспылил, разгневался… Однако потом смилостивился и брак узаконил. Но недолго Николай Петрович наслаждался в собственной театральной ложе чудесным голосом своей возлюбленной Прасковьи Ивановны. Умерла при родах она…

И вот событие, Москву всколыхнувшее: первое представление - «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила». Лирическая драма на стихи генерал-аншефа Павла Потемкина, который, попомнить надобно, со шпагой в руке и в первых рядах Измаил и штурмовал. Граф, между прочим, на первую постановку собрал героев того сражения.

Чудесное явление, что открылось тогда перед зрителями, ошеломило их и возрадовало: роскошнейшие декорации, богатейшие костюмы актеров, достойные придворных какого-нибудь Людовика, дивные голоса исполнителей. Кое-кто Миланскую оперу припомнил. В общем, все небывало и восхитительно!

Сама же сцена чудесным образом на глазах у потрясенных зрителей претерпевала волшебные превращения благодаря машинному отделению о двух этажах, с помощью которого производились сложные сценические иллюзии.

Газеты на другой день захлебнулись в восторге, небездоказательно убеждая читателей, что во всей Европе нет другого театра, обладающего столь многосложной техникой. Но само собой, не могли не высказать и о великолепном дворце, где размещался театр: знаменитейшие зодчие создавали сей архитектурный шедевр: сначала А. Ф. Миронов, потом И. Е. Старов, знаменитейшие В. Бренна, Ф. Кампорези и крепостной чудесник Петр Аргунов. Залы дворца - воплощенное сказочное великолепие, покрытые - даже не верится - изысканной бронзой… И правильно: не следует верить первому своему впечатлению, ибо не бронза это, а искуснейшая резьба по дереву, под металл выкрашенная. Строй близких приятелей графа сразу резко поредел, как распахнул парадные двери новый театр: многие завистью изошли, а близкий друг Николая Петровича князь Юсупов и вовсе раздружился с ним… Но Москва возрадовалась!

…Много лет дважды в день прохожу мимо этого чудесного здания. Бывал и в стенах его, разумеется, и всякий раз невольно скользил взглядом вдоль изысканного фасада, огорченно отмечая, что вот уж с десяток лет, если не более, по-прежнему остается в строительных лесах здание. Уж и сами-то леса от ветхости рассыпаются… А все равно как бы слышатся из-за стен дворца слабо долетающие звуки музыки, и легкие тени от пламени канделябров скользят по окнам…

ИСТОЧНИК KP.RU

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