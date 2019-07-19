2019-07-19T10:11:03+03:00
Политика

Владимир Путин проводит совещание о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области: прямая онлайн-трансляция

В обсуждении принимают участие члены регионального правительства, а также руководители ведомств и муниципалитетов [видеотрансляция с 10.30]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую областьПутин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую областьФото: REUTERS
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В городе Братске Иркутской области началось совещание президента России Владимира Путина с членами регионального правительства, руководителями ведомств и муниципалитетов. Темой обсуждения стала ликвидация последствия наводнения, в результате которого погибли не менее 25 человек.

Путин проводит совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Сайт kp.ru писал, что от паводка пострадали свыше 100 населенных пунктов. На местах продолжаются работы по откачке воды, восстановлении энергоснабжения и расчистке дорог.

Ожидается, в рамках визита в Иркутскую область Владимир Путин осмотрит подтопленные районы и пункты долговременного размещения граждан, оставшихся без жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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