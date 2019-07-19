Краснодарский край собрал рекордный урожай зерна

Губернатор подчеркнул, что край первым в стране завершил уборочную кампанию и с выдающимся результатом.

– Собраны рекордные 11 млн 117 тыс 970 тонн зерна. Это на 700 тыс тонн больше, чем в прошлом году. Такого урожая на Кубани еще не было. Мы в очередной раз доказали, что Краснодарский край – гарант продовольственной безопасности всей России, – сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, для того, чтобы из года в год получать качественный урожай в крае предпринимается ряд мер.

– Мы выводим на поля самые современные тракторы и комбайны, подключаем к работе ученых, создаем высокопродуктивные сорта, следим за качеством почвы. В результате получили урожай пшеницы преимущественно 3-4-го класса – самого востребованного на сегодняшний день. Безусловно, этот рекорд – заслуга наших аграриев. Низкий поклон тем, кто работал в полях, чтобы обеспечить край и страну высококачественным зерном, – заключил глава региона.

Напомним, зерно – это самый главный экспортный продукт Кубани. Сегодня его закупают 80 стран мира. К 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предстоит увеличить объем производства кубанского зерна более чем на 20%, а в целом объемы экспорта продукции АПК должны достичь 3,8 млрд долларов.

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