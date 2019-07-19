Фигуристка Туктамышева объявила, где начнет новый сезон

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отправилась после небольшого отдыха в Санкт-Петербурге на очередные тренировочные сборы. Они пройдут в Италии. И в своем личном инстаграме спортсменка поделилась небольшими планами на сезон - в частности, где будет ее первый старт. И это - Италия, как и год назад.

- Привет, Италия! Как и два предыдущих сезона, я хочу начать свой новый соревновательный сезон с тобой на Lombardia Trophy. И, конечно же, я хочу встретиться с вами в начале декабря, - написала у себя в Инстаграме фигуристка.

Вторая часть ее предложения - это явный намек на то, чтобы вернуться в Италию еще раз, но уже на финал серии турниров Гран-При. Он пройдет в с 5 по 8 декабря, но уже в Турине. А турнир "Ломбардия Трофи" состоится в городе Бергамо с 13 по 15 сентября.

liza_tuktik Привет, Италия! Как и последние два года, я хочу начать свой новый соревновательный сезон вместе с тобой на Lombardia Trophy. Ну и разумеется, навестить тебя еще в начале декабря. . . . Hello, Italy! Just like two previous years, I want to start my new competetive season with you at the Lombardia Trophy. And of course I wanna meet you at early december as well. #lizatuktik #Tuktikliza #Tuktamysheva #figureskating #italy

Отметим, что Туктамышева, помимо этого, уже точно выступит на этапах Гран-При в США с 18 по 20 октября и в Китае с 8 по 10 ноября. В прошлом сезоне Елизавета выиграла один из этапов серии Гран-При, а в финале в Канаде стала третьей, уступив россиянке Загитовой и японке Рике Кихире