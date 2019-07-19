2019-07-19T12:10:26+03:00
Общество

Особые дети из Крыма освоили домашние хлопоты в школе "Я могу"

Учителя уверяют, что таким ребятам нужно больше внимания для лучших успехов
Григорий ЛЕОРДА
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Детей в школе навыков обучали буквально всему. Застегивать пуговицы, приготовить себе чай или пиццу.Детей в школе навыков обучали буквально всему. Застегивать пуговицы, приготовить себе чай или пиццу.
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Самые обычные домашние хлопоты для большинства людей - рутина. Для детей с инвалидностью - очень сложные занятия. Благотворительный фонд помощи семьям, воспитывающих детей с особенностями развития «Особый взгляд» открыл в Крыму «Школу умений и навыков «Я МОГУ!» чтобы помочь ребятам.

По данным фонда, в республике Крым около 1% детей имеют расстройства аутистического спектра. Это 12 тысяч человек. Государство оказывает им помощь через коррекционные школы и центры. Но она расcчитана на самых маленьких, а взрослеющие подростки остаются в полной изоляции.

"По мере взросления этих детей возникает проблема их будущей самостоятельной жизни. По достижению совершеннолетия люди с особенностями развития чаще всего ограничены в общении, они не вовлечены в социальные процессы, родители стесняются посещать с ними общественные места, они обречены на домашнюю изоляцию и дополнительные психологические проблемы", - рассказывают авторы проекта "Я могу".

Десятки семей обратилось в фонд "Особый взгляд" за помощью и получили ее. При организации были организованы занятия по основам рисования, навыкам работы на гончарном круге, садоводству, рукоделию, декоративно-прикладным навыкам. Трудность этих уроков в том, что особые дети плохо усваивают информацию. Все умения приходят к ученикам медленно, после многократных повторений.

Учителя школы навыков стараются создать условия, в которых ребенок сможет попробовать себя в как можно большем количестве областей деятельности. То есть именно здесь делается зачин для их будущей профессии. При этом внимание уделяют и самым обычным вещам. Тут учат самостоятельным прогулкам в магазин, кашеварению простых блюд, мытью посуды, правилам пользования пылесосом и другими бытовыми приборами.

"Наши ребятки трудятся,стараются. Не всегда всё получается с первого раза, но тем ценнее опыт! Такие, казалось бы, простые и повседневные вещи, как заварить чай, сложить одежду, застегнуть пуговицу, сходить в магазин требуют от особых деток больших усилий. Но это, отнюдь, не значит, что у них не получится. Им просто нужно чуть больше времени, чуть более особое отношение", - делятся руководители школы.

В помещении фонда возвели домашнюю кухню!

В помещении фонда возвели домашнюю кухню!

Авторы проекта "Я могу" уверены, что полноценная жизнь для особого ребёнка — это сложный навык. К его обретению идут постепенно: с каждой застёгнутой пуговкой, с каждым собственноручно сделанным бутербродом, вытертым столом и вымытой кружкой дети становятся на несколько шагов ближе к самостоятельности.

Чтобы реализовать все задуманное помещение фонда переоборудовали. Закупили даже кухонную мебель: чтобы было как дома. Тут раз в неделю проходили групповые занятия. Дети сообща готовили пиццу, печенье, сухарики, мармелад, фруктовые салаты, вареники. А после угощали себя и родителей. Так что любой "урок" становился совмещением обретения полезных навыков и приятных посиделок в кругу друзей.

"Ребенок с особенностями развития — это не приговор для родителей. Особого ребёнка можно обучить очень многому, просто нужно особое отношение и немного терпения", - заверяют создатели школы умений и навыков .

Реализовать проект удалось благодаря президентскому гранту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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