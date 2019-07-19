2019-07-19T13:39:28+03:00
Туризм

Семь прогулочных маршрутов по ночной Москве

«КП» рассказывает, где посмотреть чудесные виды и сделать красивые фотографии
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Журналисты "КП" прогулялись по набережным вечерней Москвы.Журналисты "КП" прогулялись по набережным вечерней Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вдоль Москвы-реки

Набережные Москвы стали благоустроенными, там хочется гулять. Единый пеший маршрут начинается от делового центра «Москва-Сити» и заканчивается около Таганской площади. Расстояние немаленькое - 17 км (ориентировочно 4 часа в пути). Но его можно сократить до такого маршрута, какой вам хочется.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршрут 1: начать от Новодевичего монастыря по Саввинской набережной, по мосту Богдана Хмельницкого перейти к набережной Тараса Шевченко, полюбоваться гостиницей «Украина», зданием Правительства России и высотками Нового Арбата, а дальше можно свернуть на Кутузовский проспект и дойти до светящихся Триумфальных ворот.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршрут 2: стартовать с Фрунзенской набережной, где красивые виды на Андреевский мост, светящееся здание Минобороны, парк Горького, фабрику «Красный Октябрь», Храм Христа Спасителя, Третьяковскую галерею на Крымском валу. Так можно хоть до Кремля дойти, хоть до парка «Зарядье».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исторические

Маршрут 3. Не самый популярный, но очень красивый маршрут от Театрального музея им. А.А. Бахрушина. Пройти по Космодимианской набережной, где дома сталинского ампира, здание Кригскомиссариата (в XVII—XVIII веках здесь располагался дворец Эрнеста Бирона), Дом Музыки и палаты XVIII века. По Большому Устьинском мосту выйти к одной из старейших улиц Замоскворечья — погулять на Пятницкой. Здесь одни памятники архитектуры - доходные дома, Храм Троицы Живоначальной в Вешняках, Храм священномученика Климента и другие.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршрут 4. Начать прогулку можно на Сухаревской площади, посмотреть Странноприимный дом, который в 1792 году построил граф Николай Шереметьев, мимо Театра имени Маяковского, Музея московской милиции и памятника Крупской спуститься к Сретенскому бульвару, спустить на Мясницкую улицу, где много красивых усадеб, старинных магазинов с фарфором и чайный дом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршрут 5. От Храма Христа Спасителя пойти по Пречистенке, где посмотреть на белый палаты XVII века, дом княжны Салтыковой-Головкиной, дом графа Потемкина. Эта улица будто одна сплошная декорация для фильмов, кажется, что из домов выйдут барышни с кружевными зонтиками и будет слышен топот лошадей. Здесь можно встретить старинные вывески «Аптека» и «Булошная». Многим москвичам эта улица незнакома. Можно свернуть в Хрущевский, Чистый переулок или дойти до Смоленского бульвара и подняться к Новому Арбату.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мистический

В Москве есть много легенд о приведениях, призраках и других мистических существах. Выдумки? Стоит пройти, чтобы сделать свои выводы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршрут 6. От Триумфальной площади, мимо Сада Аквариум и Театр Сатиры. Идем к «Булгаковскому дому» (№10 на улице Большой Садовой), вход в который свободный. Оттуда можно поехать на экскурсию на таинственном Трамвае “302-БиС” по Москве. Или заглянуть в «нехорошую квартиру» - еще один музей о творчестве Булгакова, пройтись по ночным переулкам возле Патриарших прудов, мистицизм которых не перестает притягивать поклонников романа «Мастер и Маргарита». Пройти по Малой Бронной к музеям Толстого и Гоголя, и по Никитскому бульвару выйти на Новый Арбат.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большой туристический

Маршрут 7. Как быстро показать город тому, кто первый раз в столице? Банально вести только на Красную площадь. В рамках проекта «Узнай Москву» составили лучший маршрут, который включает в себя несколько удивительных закоулков, которые окажутся в новинку даже коренным москвичам.

- смотрим Сретенский монастырь, куда в 1395 году была привезена икона Владимирской Богоматери по приказу князя Василия I;

- идем по улице Большая Лубянка к Палатам Хованских,

- следом по Большой Дмитровке к Музыкальному театру им. Станиславского и Немировича-Данченко, задержитесь на несколько минут и представьте, как в XVIII веке здесь останавливались кареты;

- спуститесь вниз к Дому генерал-губернатора Захара Чернышева, который был построен в 1782 году — ныне это здание мэрии Москвы;

- загляните в Саввинское подворье на улице Тверская, 6/1;

- в Камергерском переулке посмотрите здание легендарного МХТ, рядом — Большой театр и Торговый дом «Мюр и Мерилиз» (ныне ЦУМ), напоминающий готический замок;

- мимо Детского мира на Лубянке попадете к Никольскому греческому монастырю, а по Никольской улице выйдите на Красную площадь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Селфи-улицы со светящимися фонариками в небе:

- Камергерский переулок,

- Ветошный переулок (звездный тоннель возле ГУМа),

- Никольская улица,

- Большая Дмитровка,

- Столешников переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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