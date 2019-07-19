Дельфины и звезда с уральскими самоцветами: каким станет Северный Речной вокзал

Звезда с уральскими самоцветами снята со шпиля, скульптуры краснофлотца и колхозницы южанки ждут работ в теплом ангаре, мастера аккуратно очищают панно. И это только начало реставрационных работ на Северном Речном вокзале, который является объектом культурного наследия. Отправляюсь посмотреть, в каком состоянии вокзал и узнать, каким он будет уже через год.

Позолота циферблата башенных часов

Здание Северного Речного вокзала напоминает один из павильонов на ВДНХ. Такое же величественное, с изысканными фасадами и мраморными стенами. Но стиль сталинского ампира можно увидеть только на черно-белых фотографиях. За 82 года вокзал потерял былую красоту, скульптуры дельфинов пришли в ужасное состояние. А последние девять лет вокзал был вообще под замком — из-за аварийного состояния в 2010 году закрыли для пассажиров.

- Наша задача вернуть вокзалу исторический облик. Сейчас ведутся работы по реставрации гранитных стен, восстанавливается изначальный бежевый цвет. По архивным материалам реставрируем панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, - рассказывает Сергей Ромазанов, директор службы эксплуатации и развития речного транспорта, исполняющий обязанности директора Северного Речного вокзала.

Это сейчас в здании пыльно. Укрепляют фундамент, монтируют кровлю, реставрируют широкую центральную лестницу, которая ведет к реке. Параллельно ведутся «ювелирные» работы по реставрации башенных часов XVIII-XIX веков - воссоздадут позолоту на циферблатах и выполнят бронзирование стрелок часов. Для реставрации с крыши сняли сразу четыре скульптуры — краснофлотец, красноармеец, северянин и колхозница южанка. Так близко они никогда не стояли рядом. На фонтанах восстановят утраченные скульптуры дельфинов и «приведут в порядок» медведя. Уже сейчас внутри здания становятся ярче панно и витражи с государственными гербами советских республик, потолочные росписи и наборные мозаичные и паркетные полы.

Звезду дополнят аметистами

На реставрацию отправили и главный декоративный элемент – золотую звезду, которая изначально была украшена уральскими самоцветами, имеющими бриллиантовую огранку (по легенде, раньше она располагалась на Спасской башне Кремля). Ее бережно сняли с высоты 60 метров. Пришлось использовать подъемный кран, так как пятиметровая звезда весит около 1 тонны. В центре звезды закреплен символы Серп и Молот, выполненный из посеребренных гальваническим способом листов меди на клепочном соединении. Серп и Молот в советские годы были украшены аметистами, топазами, александритами, горным хрусталем, аквамаринами. Каждый самоцвет был закреплен в отдельный каст, покрытый позолотой. Реставраторы уже отправили камни на экспертизу.

- Из-за коррозии произошла деформация слоя позолоты, утрачена часть заклепок на соединении деталей Серпа и Молота, самоцветов вместе с кастами и золочение кастов. Все детали будут восстановлены, а звезду установят на прежнее место после реставрации выдвижного механизма шпиля Северного речного вокзала, - рассказали в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

Создадут музей и кафе с мачтами

Реставрация закончится в 2020 году, но уже сейчас известно, что Северный речной вокзал превратят в современный транспортный комплекс. Он даст возможность наладить речное сообщение Москвы с Подмосковьем и другими регионами, а также развить туристическое направление. Первые пассажиры смогут воспользоваться вокзалом уже весной, когда откроется речная навигация.

- В здании разместится вокзал. Создадут залы ожидания, билетную кассу, киоск по продаже сувенирной продукции, справочное бюро, буфет, кабинет врача и комнату матери и ребенка, - рассказали в мэрии Москвы.

Еще найдут место для музея водного транспорта, он будет делиться на три зоны: история строительства канала, история речного транспорта и галерея для выставок.

C высоты птичьего полета вокзал напоминает большой корабль. Территорию вокруг него благоустроят. Предусмотрена единая «речная» стилистика оформления павильонов. Появится кафе с элементами корабельных мачт на кровле и с ручьем для пуска корабликов. А вечерами особенную атмосферу создадут фонари в виде ландышей, которые вернут на крышу здания вокзала.

Благоустроить обещают и прилегающий парк — территорию очистят от сухих растений, а весной высадят цветы. В парке создадут спортивную зону с прокатом инвентаря, велодорожки, площадки для выгула собак, ресторан с летней верандой, будут отдельные зоны для детей и аттракционы. В центре возведут открытый амфитеатр с кинозалом, танцевальную площадку. В парке будет даже зона с бесплатным Wi-Fi.

Интересно знать

- Северный речной вокзал называют «портом пяти морей», потому что в 1937 году он стал речными воротами Москвы. Отсюда можно было добраться до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей;

- здесь снимали сцены фильмов «Волга-Волга» и «Новая Москва».