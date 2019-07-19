Спрос на устриц в России вырос в разы

Спрос на устриц в России сильно вырос. В 2018 году в разы увеличилось производство этих даров моря на спецфермах. Также выросли объемы вылова и импорта, сообщает сайт eg.ru.

По данным Росрыболовства, которые приводят СМИ, за прошлый год на специальных фермах в Приморском крае было выращено 1,26 тонн устриц. Это в 14 раз больше, чем в 2017 году. В Крыму на таких же фермах вырастили 706 тонн – вдвое больше, чем годом раньше. В Краснодарском крае произвели 55 тонн моллюсков, что почти в три раза больше, чем в 2017 году. Данные по текущему году у Росрыболовства есть пока только по Краснодарскому краю и Крыму. Но уже можно с уверенностью сказать, что объемы производства выросли еще больше. Так, за первое полугодие в Крыму выращено 802 тонны моллюсков – больше, чем за весь прошлый год.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева, вылов устриц в открытом море также стал масштабнее. В прошлом году на Дальнем Востоке было выловлено 270,9 тонн деликатеса. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. При этом весь улов пошел на внутренний рынок. Экспорта устриц из России в прошлом году не было. Однако их импорт вырос на 18% по сравнению с данными 2017 года. Больше всего свежих и охлажденных моллюсков россиянам поставил Тунис (125 тонн). Также крупными поставщиками были Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

Отметим, что цена устриц в России составляет в среднем 190-250 рублей за штуку. Цена редких видов моллюсков — например ямато и матоя – достигает 600 рублей и выше.