Эмми 2019: подборка сериалов от ivi

Если прогнозы синоптиков сбудутся и выходные опять будут дождливые, предлагаем провести их дома за просмотром кандидатов на награду, которую вручат 22 сентября 2019 года.

Лучше звоните Солу

Номинации в категориях: Лучший драматический сериал, Лучшая мужская роль в драматическом сериале, Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале (две).

Комедийная драма о мелком, но ушлом адвокате Соле Гудмане, конек которого – переговоры до суда. Зачем доводить до официального разбирательства, если всегда можно договориться и решить дело если не полюбовно, то с выгодой для обеих сторон? Остроумный приквел одного из лучших проектов XXI века – «Во все тяжкие».

Карточный домик

Номинации в категориях: Лучшая женская роль в драматическом сериале, Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале.

Наверняка, вы уже видели эту великолепную политическую драму о Фрэнке Андервуде и его супруге Клэр. Но пересмотреть все подряд сезоны – прекрасный подарок самому себе. А тут еще и хорошие новости о снятии с Кевина Спейси обвинения поступили.

Черная комедия

Комедийный проект о культурных различиях жизни темнокожих и белокожих людей. Главный герой, афроамериканец Андре Джонсон, усердно трудился, сделал карьеру, и живет в огромном доме в элитном районе Лос-Анджелеса. Но мужчину печалит, что четверо его детей выросли среди «белых» и далеки от культуры предков. Андре принимает решение принудительно погрузить детей в среду афроамериканцев.

Как избежать наказания за убийство

Номинация в категории Лучшая женская роль в драматическом сериале.

За роль блестящего юриста и профессора права, обучающего студентов уходить от ответственности, и использующего их для сокрытия собственного темного прошлого, Виолу Дэвис номинировали на «Эмми» уже третий раз. В 2015 году актриса ушла с церемонии с наградой.

Фосси/Вердон

Номинации в категориях: Лучший мини-сериал, Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме, Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме, Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме.

Если вы не готовы на сериальный марафон, «бегите» короткую дистанцию. В сериале об отношениях режиссера-хореографа Боба Фосси и бродвейской актрисы-танцовщицы Гвен Вердон всего восемь серий. В главных ролях Сэм Рокуэлл, Мишель Уильямс.

Чрезвычайно английский скандал

Номинации в категориях: Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме, Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме.

Хью Грант и Бен Уишоу в криминальной комедийной драме о британском политике Джереми Торпе, который очень боялся, что его бывший любовник Норман Скотт обнародует подробности их короткого романа. Дело происходило в шестидесятые, когда за гомосексуальные отношения можно было получить реальный тюремный срок, и Торп решил, что Скотта надо убить. Всего три эпизода.

Брексит

Номинация в категории «Лучший телефильм».

На случай, если погода так и не наладится, 15 августа на ivi выходит фильм о закулисьях британского референдума, на котором жители страны проголосовали за выход из Евросоюза. В роли политика Доминика Каммингса – Бенедикт Камбербэтч, а в кресле режиссера - Тоби Хэйнс, один из постановщиков «Черного зеркала» и «Шерлока».