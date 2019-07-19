2019-07-19T17:35:19+03:00
Спорт

"Локомотив" на три года продлил контракт с вратарем Гилерме

"Бразильский" россиянин будет дальше играть за столичный клуб
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь "Локомотива" Гилерме.Вратарь "Локомотива" Гилерме.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Точка в деле поставлена. Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме остается в команде - с ним официально 19 июля продлен на три года контракт.

В интервью клубной пресс-службе Гилерме заявил:

- У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!

Вратарь перешел в 2007 году из "Атлетико Паранаэнсе" и сыграл уже более 200 матчей за "Локомотив". Кроме того, с 2016 года Гилерме - в сборной России, а после завершения в национальной команде карьеры Игорем Акинфеевым именно кипер "Локо" - первый номер у Станислава Черчесова.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, в свою очередь, отметил:

- Гилерме – сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!

Ранее же одной из главных тем межсезонья был контракт бразильско-русского вратаря "Локомотива". Слухи называли разные места следующей работы Гилерме - были и "Спартак", и даже питерский "Зенит". Однако вратарь сохранил верность команде из Черкизово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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