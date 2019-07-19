Больше не нужно бояться за жизнь, можно жить: В Воронеже помогают детям, победившим рак, и их семьям

Рак. Болезнь, которая забирает все силы, радость жизни, почти отнимает надежду. Прийти в себя после изнурительных месяцев больниц, процедур, борьбы тяжело и многим взрослым. А каково справиться с онкологией ребенку? В Воронежской области детям, победившим рак, вернуться к обычной жизни помогает фонд "ДоброСвет".

Этот благотворительный фонд уже шестой год помогает ребятам с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. С 2013 года он опекает маленьких пациентов и поддерживает врачей онкологического отделения Воронежской областной детской клинической больницы №1. Фонд помогает семьям с оплатой диагностики и проживания, закупает для больницы дорогостоящие лекарства, а еще - его волонтеры дарят улыбки детям, оказавшимся в больничных стенах. Скрашивают тяжелую атмосферу и помогают вчерашним пациентам быстрее прийти в себя во время реабилитации.

- Их иммунитет падает до нуля, они чувствуют постоянную слабость и все время должны ходить в маске, чтобы не цеплять все инфекции подряд. Дети теряют волосы, ресницы, брови, становятся неузнаваемыми. Они то резко худеют, то набирают вес на гормональной терапии. Круг занятий и общения в больнице резко ограничен, и действует огромная масса запретов на все, от еды до прогулок. Время болезни и лечения - очень тяжелое испытание для детей и их близких, и любая помощь и поддержка имеет для них огромное значение, - уверены в фонде.

Студия «Театр и Герои» помогает поверить в сказку - и в себя Фото: БФ "ДоброСвет"

Так, поверить в сказку и окунуться в волшебный мир маленьким пациентам больницы помогает студия «Театр и Герои». Здесь ребята от трех до 18 лет выходят на сцену, преодолевают страх и стеснительность, учатся самостоятельности, осваивают азы актерского мастерства.

- Я учу детей слышать, видеть, чувствовать друг друга. Это очень важно в нашем мире. Ведь мы живём в социуме. Выступления перед публикой помогают им справиться с теми внутренними проблемами, которые возникли во время болезни. Мы развиваем воображение и чувство ритма. Я уверена, это поможет и пригодится им в дальнейшей жизни, – говорит педагог по актёрскому мастерству Виктория Андросова.

А благодаря полученному президентскому гранту была запущена программа "Семейные выходные" . В фонде заметили, что после долгих месяцев лечения и дети, и их родители чувствуют себя буквально исключенными из общества, им тяжело вернуться к обычной жизни, поверить в свои силы, они нуждаются в социально-психологической реабилитации.

Программа охватывает как самих бывших маленьких пациентов, так и их мам, пап, братьев и сестер. Составить ее "ДоброСвету" помог фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Дины Корзун и Чулпан Хаматовой.

"Семейные выходные" проводят несколько раз в году - каждый раз они объединяют до 10 семей бывших пациентов онкологического отделения, а также неравнодушных волонтеров. Их ждут творческие мастер-классы, необычные спортивные состязания, театральные сценки и настольные игры. Ну где еще можно научиться расписывать витражи и строить авиамодели, стоять на баланс-борде и стрелять из лука, вступить в гольф клуб и познакомиться с хаски?

"Семейные выходные" проводят несколько раз в году Фото: БФ "ДоброСвет"

Главное - что ребята и их родители понимают: больше не нужно бояться за жизнь, можно жить. Не нужно постоянно думать про болезнь и лекарства, а можно пробовать что-то новое, веселиться. Заново обнять любимых и с открытым сердцем заводить новых друзей.