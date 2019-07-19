2019-07-19T18:18:10+03:00
Общество

Больше не нужно бояться за жизнь, можно жить: В Воронеже помогают детям, победившим рак, и их семьям

Программа “Семейные выходные” - это веселые игры и необычные мастер-классы, которые позволяют после долгих месяцев болезни вернуться к обычной жизни и поверить в свои силы
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
"Семейные выходные" помогают семьям объединиться после тяжелой болезни Фото: БФ "ДоброСвет""Семейные выходные" помогают семьям объединиться после тяжелой болезни Фото: БФ "ДоброСвет"
Изменить размер текста:

Рак. Болезнь, которая забирает все силы, радость жизни, почти отнимает надежду. Прийти в себя после изнурительных месяцев больниц, процедур, борьбы тяжело и многим взрослым. А каково справиться с онкологией ребенку? В Воронежской области детям, победившим рак, вернуться к обычной жизни помогает фонд "ДоброСвет".

Этот благотворительный фонд уже шестой год помогает ребятам с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. С 2013 года он опекает маленьких пациентов и поддерживает врачей онкологического отделения Воронежской областной детской клинической больницы №1. Фонд помогает семьям с оплатой диагностики и проживания, закупает для больницы дорогостоящие лекарства, а еще - его волонтеры дарят улыбки детям, оказавшимся в больничных стенах. Скрашивают тяжелую атмосферу и помогают вчерашним пациентам быстрее прийти в себя во время реабилитации.

- Их иммунитет падает до нуля, они чувствуют постоянную слабость и все время должны ходить в маске, чтобы не цеплять все инфекции подряд. Дети теряют волосы, ресницы, брови, становятся неузнаваемыми. Они то резко худеют, то набирают вес на гормональной терапии. Круг занятий и общения в больнице резко ограничен, и действует огромная масса запретов на все, от еды до прогулок. Время болезни и лечения - очень тяжелое испытание для детей и их близких, и любая помощь и поддержка имеет для них огромное значение, - уверены в фонде.

Студия «Театр и Герои» помогает поверить в сказку - и в себя Фото: БФ "ДоброСвет"

Студия «Театр и Герои» помогает поверить в сказку - и в себя Фото: БФ "ДоброСвет"

Так, поверить в сказку и окунуться в волшебный мир маленьким пациентам больницы помогает студия «Театр и Герои». Здесь ребята от трех до 18 лет выходят на сцену, преодолевают страх и стеснительность, учатся самостоятельности, осваивают азы актерского мастерства.

- Я учу детей слышать, видеть, чувствовать друг друга. Это очень важно в нашем мире. Ведь мы живём в социуме. Выступления перед публикой помогают им справиться с теми внутренними проблемами, которые возникли во время болезни. Мы развиваем воображение и чувство ритма. Я уверена, это поможет и пригодится им в дальнейшей жизни, – говорит педагог по актёрскому мастерству Виктория Андросова.

А благодаря полученному президентскому гранту была запущена программа "Семейные выходные" . В фонде заметили, что после долгих месяцев лечения и дети, и их родители чувствуют себя буквально исключенными из общества, им тяжело вернуться к обычной жизни, поверить в свои силы, они нуждаются в социально-психологической реабилитации.

Программа охватывает как самих бывших маленьких пациентов, так и их мам, пап, братьев и сестер. Составить ее "ДоброСвету" помог фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Дины Корзун и Чулпан Хаматовой.

"Семейные выходные" проводят несколько раз в году - каждый раз они объединяют до 10 семей бывших пациентов онкологического отделения, а также неравнодушных волонтеров. Их ждут творческие мастер-классы, необычные спортивные состязания, театральные сценки и настольные игры. Ну где еще можно научиться расписывать витражи и строить авиамодели, стоять на баланс-борде и стрелять из лука, вступить в гольф клуб и познакомиться с хаски?

"Семейные выходные" проводят несколько раз в году Фото: БФ "ДоброСвет"

"Семейные выходные" проводят несколько раз в году Фото: БФ "ДоброСвет"

Главное - что ребята и их родители понимают: больше не нужно бояться за жизнь, можно жить. Не нужно постоянно думать про болезнь и лекарства, а можно пробовать что-то новое, веселиться. Заново обнять любимых и с открытым сердцем заводить новых друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Особенным людям помогают творить “простые вещи” в инклюзивных мастерских
В Петербурге работают кулинарная, керамическая, швейная мастерские, а благодаря президентскому гранту есть и столярная. Здесь верят: несмотря на особенности здоровья, каждому человеку есть что сказать этому миру
В Новосибирске представителей НКО научили работе в соцсетях
Организаторы разработали для общественников два уровня обучения. Первый – для всех – длился два с половиной месяца. Второй, так называемый «продвинутый» смогли познать только те, кто успешно сдал итоговую работу
Новости 24
Подросток угнал два самолета в Китае
В Москве приговорили к тюремному заключению фигурантов дела о похищении наркозависимых
Вблизи университета в Кабуле произошел текракт
МИД РФ: Вашингтон пытается наказать Анкару за проявление суверенитета
Врач рассказал о том, как правильно ходить в баню
"Стыд и позор": Захарова откликнулась на новости о продлении ареста Вышинского
Мутко рассказал Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Владимир Зеленский попрощался с 11 послами
Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесены на конец года
"Это вопрос принятия технологий": эксперт оценил безопасность Face App
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом Нидерландов апелляции «Газпрома»
В МИД РФ назвали бессмысленным очередной пакет американских санкций
В МИД сообщили о закрытых консультациях с Нидерландами по МН17
Поезд московского метро потерял хвост во время движения
Киевский суд вновь продлил арест Вышинского
В Битве тортов в Парке Горького сможет принять участие любой желающий
В 2019 году купальный сезон в Москве не состоялся
Ученые из США обнаружили способ замедлить развитие болезни Альцгеймера
Путин: ликвидация последствий паводка в Иркутской области плохо организована
Сотруднику УФНС Москвы предъявили обвинения по делу о разбое с участием спецназовцев ФСБ
В Афинах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Новость про обращение СПЧ к Мосгоризбиркому оказалась фейком
Минтруд не стал увеличивать размер пособия по безработице на 2020 год
По требованию Роскомнадзора Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Полиция Мюнхена не исключает, что пропавших россиянок могли убить
Росстандарт забраковал ГОСТ на фотосессии для младенцев из-за жалоб ВИЧ-положительных
На портале "Узнай Москву" появился посвященный Маяковскому маршрут
Посол Южной Кореи вызван в МИД Японии для вручения ноты протеста