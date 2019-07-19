Правила для бизнеса: если все хочешь соблюдать, лучше ничего и не начинать

Я знаю чиновников, работающих над обещанной нам административной гильотиной.

Судьба этих людей незавидна. Они говорят, что даже представить себе не могли масштабы системы идиотских правил и распоряжений, которые приходится соблюдать бизнесу. При этом соблюсти их все невозможно.

Невозможно даже не потому, что тогда бизнес просто задохнется, а потому хотя бы, что, соблюдая указивки одного ведомства, ты автоматически нарушаешь указивки другого. Ибо во многих случаях они тупо противоречат друг другу.

Я погрузилась в эту геенну огненную, когда открыла маленький семейный ресторанчик в Адлере. Рапортую: вести этот бизнес, как и любой другой, соблюдая ВСЕ указивки, невозможно даже гипотетически.

Нет у нашей семьи больше ресторанчика в Адлере. Как сказал мне брат, когда я закрывала свой бизнес: "Очень ты коммунистическая. Если все хочешь соблюдать, лучше ничего и не начинать".

Сонм идиотских правил — никакая не забота о потребителе и государственных интересах. А просто банальный набор поводов для вымогательства взяток — на любой вкус любого зашедшего на кофеек проверяльщика.

Многие правила, госты и прочие бумаженции существуют еще с глубоких советских времен. Уже нет реалий, которые в них описаны, а правила есть. Не можешь их соблюдать — суй под папку купюры и спи спокойно до следующего проверяльщика.

Я так не умею и не хочу учиться.

Административную гильотину я жду с трепетом и волнением в чреслах, как первое свидание. А вдруг все получится, ну вдруг?

Но потом читаю вот такую очередную указивку. Написанную прямо сейчас, непонятно кем и зачем. Как это вообще даже теоретически должно работать? Чтобы соответствовать этому очередному нелепому госту, фотограф должен тест на никотин каждый раз сдавать, что ли?

Миллиардоголовая гидра, для которой с таким скрипом мастырят сейчас гильотину, она же и собрана вся из таких вот ненужных стандартиков.

И я начинаю бояться, что ничего не получится. Очень жаль.

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