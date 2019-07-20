2019-07-20T08:06:12+03:00
Общество

В Новосибирской области театр пришел в библиотеки

Участниками проекта, созданного на средства президентского гранта, стали 2,5 тысячи человек
Сергей ЧЕРНЫЙ
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Артисты Новосибирского областного театра кукол провели для библиотекарей мастер-класс Фото: ЦБС Новосибирского районаАртисты Новосибирского областного театра кукол провели для библиотекарей мастер-класс Фото: ЦБС Новосибирского района
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Как давно вы были в театре? А в библиотеке? Увы, но в современном мире далеко не всем удается найти время на культурное времяпрепровождение. В Новосибирской области пошли на встречу занятым, но тянущимся к прекрасному и высокому людям, создав чудесный проект «Театр в библиотеке». Как в популярной рекламе про два в одном.

Программа была воплощена в жизнь благодаря стараниям общественников из «Союза женщин Новосибирской области». Слабая (но такая сильная) половина человечества подала заявку на президентский грант (направление поддержка проектов в области культуры и искусства) и выиграла его! Сухие, но важные цифры: размер гранта составил более 495 тысяч рублей, софинансирование — почти 255 тысяч, на реализацию Фонд перечислил около 358 тысяч рублей.

Локациями, где школьников познакомили с актерской средой стали пять читален: Центральная, Мичуринская, Березовская, Боровская, и Криводановская. Именно здесь прошли обучающие семинары «Наш театр».

Наставниками проекта стали представители театральной общественности – артисты, режиссеры, постановщики, костюмеры, гримеры. Активно себя проявили и местные самодеятельные театральные коллективы. В общей сложности участниками проекта стали 2500 человек.

Чему же научились ребята? Им преподавали актерское мастерство и сценическую речь. Даже если в итоге школяры не станут актерами, то умение хорошо говорить обязательно пригодится им в других сферах. Девочкам особенно понравилось создавать костюмы для спектаклей. Также слушатели познакомились с историей театрального движения.

Любопытный момент: чтобы детям и подросткам было еще интереснее, организаторы включили в программу мастер-классы по преобразованию пространства библиотек. 30 волонтеров помогали расписать фасады читален.

Помимо того, что благодаря «Театру в библиотеке» был дан толчок развитию местных театральных сообществ, библиотекарям удалось привлечь к чтению более одной тысячи ребятишек. К книжным стеллажам выстраивались очереди. Что может быть лучше в эпоху гаджетов?

Финальным мероприятием культурного проекта стал региональный фестиваль творчества самодеятельных театральных коллективов. В нем приняло участие множество талантливых коллективов.

Также мы бы хотели рассказать и о другой работе библиотекарей. К сожалению, жители поселков сел и деревень имеют гораздо меньше шансов посещать культурные мероприятия. Это в областных центрах часто гастролируют звезды, там устраивают различные выставки и презентации. На выручку жителям периферии в Новосибирской области пришли опять же библиотеки. В их стенах проходят просветительские мероприятия, сюда приглашаются деятели культуры различного статуса. Также районные библиотеки стали ставить в своих стенах настоящие театральные постановки.

— Это вдохновляет и инициирует молодежь, пробуждает тягу к знаниям: наши школьники начинают читать произведение, по которому ставится спектакль, изучают сценарий, репетируют и подбирают костюмы, — радуются библиотекари. — А их родители, друзья и просто местные жители приходят посмотреть на юные таланты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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