Теплица в школе для особенных детей и платформа для начинающих писателей: Ростовским студентам помогают стать социальными предпринимателями

Многие большие компании, чьи имена теперь знают во всем мире и на чьих счетах крутятся миллионы, начинались когда-то со студенческой мечты. Но сколько еще молодых да ранних так и не смогли воплотить свои идеи в жизнь, сдались. То нет времени, то денег, то знаний, то нужных связей. Поддержать мечтателей решили в Ростовской области.

Здесь создали проект Акселератор Quality life - ресурсный центр для активных и талантливых студентов ростовских вузов, которые хотят изменить мир. Главное, что нужно от молодых людей - яркие идеи и желание воплощать их в жизнь. А Акселератор помогает им в этом.

- Программа направлена на то, чтобы разбудить в студентах предпринимательский дух, сделать из них не просто наемных работников, но творцов, способных самостоятельно создавать новые производства и рабочие места, - отмечают создатели Акселератора.

Причем система поддержки ориентирована в первую очередь не просто на будущих предпринимателей, а на тех, кто готов заниматься социальным бизнесом, создавать проекты, которые бы решали важные проблемы в обществе.

О программе Акселератор Quality Life.

- Несмотря на поддержку со стороны государства, перенести бизнес-модели в сектор социальных проектов удаётся очень малому числу предпринимателей Ростовской области. Проектов, направленных на повышение качества и уровня жизни людей, решающих экономические, социальные и экологические задачи региона недостаточно. Так в Ростове на Дону более 66 тысяч предпринимателей, из них только 1 тысяча – социальные, - отмечали авторы проекта перед его запуском.

Между тем, они провели опрос среди студентов вузов и сузов Ростовской области и выяснили - 78% студентов мечтают открыть свой бизнес. А 60% из них - выбирают именно социально-ориентированное предпринимательство. Причем 18% планирует начать дело еще в студенческие годы, 26% — сразу после окончания университета, 40% — через 2-3 года после, а 16 % — через 5 лет.

- Чем хорош для страны молодёжный бизнес? Студентам всегда принадлежат наиболее интересные и нестандартные идеи для бизнеса, и они полны энтузиазма и бесстрашны, - уверены создатели Акселератора.

В акселератор отбирали самые активные и талантливые студенческие команды. Каждой постоянно помогали кураторы-преподаватели, а также советники из крупных предпринимателей и бизнесменов Ростова-на-Дону. Таким образом, студенты получают бесценный опыт и советы. А для представителей бизнес-сообщества участие в программе становится инвестицией в будущее компании, они могут присмотреть сотрудников из числа наиболее талантливой и активной молодежи.

Помимо постоянного общения с кураторами и советниками, студенты проходили тренинги, мастер-классы, образовательная программа включает как онлайн, так и офлайн курсы.

Студенты разрабатывали мобильные приложения и образовательные платформы, площадки профориентации и культурно-просветительские проекты. Лучшие команды в июне приняли участие в чемпионате международной программы предпринимательских студенческих проектов Enactus.

Так, например студенты Майкопского государственного технологического университета придумали «Теплицу мастерства» - установку теплицы и ремонт мастерских в Школе для детей с ограниченными возможностями здоровья за счет изготовления и продажи сувенирной продукции. В Ростовском государственном университете путей сообщения разработали платформу для начинающих писателей. Студенты Южного федерального университета представили образовательную медиаплощадку «Наследие» и автоматизированное устройство для кормления животных «SMARTPLACE». Учащиеся Донского государственного технического университета показали сразу четыре проекта, среди них - мобильное приложение для студенческих столовых «Моя Еда» и университетский краудфандинговый сервис «Ucon». А Ростовский филиал Российской таможенной академии выступил с профориентационным проектом для школьников «Мир вокруг нас».