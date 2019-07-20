2019-07-20T11:28:21+03:00
Спорт

Подарить собаку, состроить внезапную улыбку и быть рядом до самой смерти: 10 трогательных историй футболистов и фанатов

Даже самые суровые на поле игроки за его пределами становятся невероятно милыми
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даже самые суровые футболисты готовы обнять во время матча.Даже самые суровые футболисты готовы обнять во время матча.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед началом нового футбольного сезона очень громко прогремел в соцсетях и в среде простых болельщиков поступок футболиста волгоградского "Ротора" Мухаммада Султонова. Перед домашней игрой с ивановским "Текстильщиком" он прикрыл от дождя девочку на предматчевом построении. "КП" решила вспомнить 10 трогательных историй отношений между футболистами и простыми фанатами.

Мигель Велозу поднял настроение серьезной девочке. Фото: wikimedia.org

Мигель Велозу поднял настроение серьезной девочке. Фото: wikimedia.org

Сентябрь 2015 года. В гости в Киев к "Динамо" приехал португальский "Порту" и перед началом поединка небольшую порцию позитива для серьезной девочки, которая сопровождала футболистов при выходе на поле, внес португальский легионер украинской команды Мигель Велозу. Встреча завершилась вничью 2:2 - "Динамо" спаслось от поражения на 89-й минуте. А Велозу отыграл 86 минут в этой игре.

Футболисты "Ромы" вышли на игру в майках, на которых были изображены погибшие фанаты. Фото: ТАСС и соцсети

Футболисты "Ромы" вышли на игру в майках, на которых были изображены погибшие фанаты. Фото: ТАСС и соцсети

Осенью 2014 года "Рома" разгромно уступила "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 1:7. И два болельщика итальянского клуба, отец и сын - 37-летний Стефано и 7-летний Кристиан, погибли в автокатастрофе, возвращаясь домой. Команда не осталась в стороне от этого грустного события. На ближайший матч чемпионата Италии против "Сампдории" римляне вышли в футболках с изображением погибших фанатов, а на официальной странице "Ромы" в Твиттере появился пост:

- Стефано и Кристиан, вы навсегда с нами!

Тот матч в Генуе завершился вничью 0:0.

Джермейн Дефо и его маленький фанат. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джермейн Дефо и его маленький фанат.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом 2017 года весь мир горевал из-за маленького фаната английского клуба "Сандерленд" Брэдли Лоуэра. У него был страшный диагноз - нейробластома. И в декабре он впервые появился на публике, пробив символический пенальти перед матчем "Челси". Лоуэр признался, что его любимым игроком всегда был Джермейн Дефо. И вскоре эти два человека сблизились - Дефо регулярно навещал мальчика в палате. Говорили, что они понимали друг друга. За несколько до этого перед матчем отборочного турнира Евро-2012 у него погиб, а до этого - родной брат.

- Брэдли обожает Джермейна, между ними установилась особенная связь. Мы никогда не забудем, как он развеселил Брэдли и вернул улыбку на его лицо, - призналась потом мама.

Дефо старался помогать своему фанату. Но вскоре болезнь стала прогрессировать. В марте 2017 года болельщик вышел вместе со своим кумиром на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Англия победила у себя дома на "Уэмбли" сборную Литвы со счетом 2:0. А в спустя некоторое время в последней игре сезона "Сандерленд" устроил специальную акцию для своего болельщика. К тому времени уже стало ясно - фанату оставалось всего ничего, болезнь прогрессировала. Брэдли назначили лицо программки, Дефо вывел мальчика на матч за руку, на трибунах появился баннер в поддержку мальчика.

7 июля 2017 года Брэдли умер. Джермейн Дефо, перейдя в новый клуб, на пресс-конференции признался сквозь слезы:

- Стараюсь быть сильным для своей и его семьи, но не знаю, как выразить словами свои чувства. Я каждый день думаю о маленьком Брэдли, потому что его любовь настоящая, я вижу это по его глазам. Это нечто особенное.

Один баннер позволил исполнится желанию маленькой девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Один баннер позволил исполнится желанию маленькой девочки.Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2018 году Артем Дзюба благодаря игре на домашнем чемпионате мира стал самым популярным человеком в России. И 4 ноября во время игры "Зенита" с "Ахматом" одна из болельщиц приготовила плакат:

- Дядя Артем, забей 2 гола и мама купит щенка.

Питерцы выиграли 1:0, а победный гол забил не Артем Дзюба, а Клаудио Маркизио. Но в "Зените" были тронуты этим плакатом. И спустя месяц перед Новым годом девочка Саша вместе с представителями клуба приехала в один из приютов для домашних животных и забрала себе питомца.

- Он, хоть и маленький, но очень похож на льва, а значит, и на дядю Артема. Назову его Дзюбиком! - сказала радостная девчушка.

Футболист "Ротора" стал известен благодаря своему поступку. Фото: instagram.com/fcrv_supporters

Футболист "Ротора" стал известен благодаря своему поступку. Фото: instagram.com/fcrv_supporters

На старте нового сезона чемпионата России фотография футболиста волгоградского "Ротора" Мухаммада Султонова разлетелась по всем соцсетям. На снимке игрок стоит под проливным дождем и прикрывает стоящую перед ним девочку, приподняв край своей футболки. Фото Султонова тронуло миллионы болельщиков - дело было 13 июля перед домашней игрой "Ротора" с ивановским "Текстильщиком". Сам игрок позднее скромно признался, что не считает себя героем:

- Я просто-напросто хотел помочь маленькой девочке не промокнуть и не замерзнуть. Не понимаю, почему у людей такой ажиотаж вызвал мой поступок.

Килиан Мбаппе на праздновании победы на ЧМ-2018 с фанатами. Фото: EAST NEWS

Килиан Мбаппе на праздновании победы на ЧМ-2018 с фанатами.Фото: EAST NEWS

Летом 2018 года сборная Франции выиграла чемпионат мира в России, победив в финале в "Лужниках" сборную Хорватии. А осенью команде Дидье Дешама предстояло начать новой жизнью - уже в ранге чемпионов мира. 9 сентября "трехцветные" сыграли первый матч после триумфа на ЧМ. Это был поединок в Париже на домашней арене "Стад де Франс" с Голландией. Антураж у поединка был невероятным - ведь специально под этот матч организовали церемонию чествования чемпионской команды. Первый гол в той игре в ворота Голландии забил Килиан Мбаппе - новый герой мирового футбола. Французы победили 2:1, а сам молодой форвард "Пари Сен-Жермен" порадовал фанатов во время празднований уже вне игры, пожав руку молодым болельщикам, которые просто зарыдали от счастья и избытка нахлынувших чувств.

Артем Дзюба шутит с маленькими болельщиками перед игрой. Фото: youtube.com

Артем Дзюба шутит с маленькими болельщиками перед игрой. Фото: youtube.com

Осенью 2017 года в Санкт-Петербург на игру против "Зенита" приехала "Уфа". Питерцы выиграли 3:0, а перед игрой произошел забавный эпизод, который позднее "засветили" в соцсетях питерской команды. На коротком видео шутник-балагур питерцев Артем Дзюба, отыгравший все 90 минут в той игре, перед выходом на поле дернул за косичку маленькую девочку. И шутки ради показал пальцем на мальчика, который стоял у нее за спиной.

Джо Харт вместе с болельщиком нашли общий язык. Фото: EAST NEWS

Джо Харт вместе с болельщиком нашли общий язык.Фото: EAST NEWS

16 сентября 2018 года английский клуб "Бернли" приехал на матч 5 тура в гости к "Вулверхэмптону". Команда уступила со счетом 0:1, но вратарь гостей Джо Харт, некогда бывший первым номером сборной Англии, понравился болельщикам на трибунах.

Джо Харт остался без экипировки, но сделал довольным фаната. Фото: EAST NEWS

Джо Харт остался без экипировки, но сделал довольным фаната.Фото: EAST NEWS

Одному из юных фанатов Харт после игры пожал руку, а потом, не долго думая, подарил свои шорты!

Мехди Бенатия перед ЧМ-2018 стал известен благодаря своему поступку. Фото: twitter.com/EnMaroc

Мехди Бенатия перед ЧМ-2018 стал известен благодаря своему поступку. Фото: twitter.com/EnMaroc

Летом 2018 года сборная Марокко усиленно готовилась к чемпионату мира по футболу, который принимала Россия. И перед началом товарищеского поединка 5 июня в Женеве против Словакии он отметился благородным поступком. Перед началом игры шел настоящий ливень и капитан сборной Марокко прикрыл голову стоявшей рядом с ним девочки вымпелом своей национальной команды, чтобы она не промокла. Благородство Бенатии оценили болельщики по всему миру. Сборная Марокко выиграла тот матч у словаков со счетом 2:1.

После победной игры "Манчестер Сити" вратарь команды Эдерсон сделал презент фанату. Фото: PA Images\TASS

После победной игры "Манчестер Сити" вратарь команды Эдерсон сделал презент фанату. Фото: PA Images\TASS

"Манчестер Сити" в очередной игре Кубка Англии победил на своем поле со счетом 5:0 скромный клуб "Бернли". И из 50 тысяч зрителей, которые пришли на ту игру, был один мальчик, после матча отхвативший невероятный сувенир. Он, выбежав на поле после игры в майке "Манчестер Сити", получил в подарок от вратаря "горожан" Эдерсона вратарский свитер. И после этого, счастливый, побежал на трибуны с дорогим подарком.

Болельщик остался невероятно доволен презентом от бразильского вратаря "Манчестер Сити". Фото: PA Images\TASS

Болельщик остался невероятно доволен презентом от бразильского вратаря "Манчестер Сити". Фото: PA Images\TASS

ИСТОЧНИК KP.RU

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