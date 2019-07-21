«Открытая археология» в Крыму: прикоснитесь к древности полуострова сокровищ

Детская мечта стать археологом вполне осуществима, даже если вы уже состоялись в другой профессиональной сфере. Познать азы экспедиционного дела можно в Крыму. При помощи президентского гранта в регионе уже второй раз запустили проект «Открытая археология», который поможет глубже познакомиться с самобытной историей Крыма. Базой для этого проекта стал Фонд «Наследие тысячелетий».

Впервые «Открытую археологию» запустили в 2017 году и проект привлек большое внимание. Многие хотели прикоснуться к прошлому Крыма. Тогда Фонд «Наследие тысячелетий» запустил портал «Открытая археология» - сайт на котором можно узнать об археологических памятниках региона, археологических культурах, древних этносах, исследователях крымских древностей, экспедициях, находках, музеях... Авторы проекта предполагали, что сайт посетят не более 1000 человек, но цифра была превышена в шесть раз. Заинтересованность жителей привела к вполне очевидному результату — запуску проекта «Открытая археология 2.0».

проект «Открытая археология»Фото: социальные сети

В рамках проекта проводится Крымская молодежная полевая археологическая школа, при помощи которой активные молодые люди в возрасте от 15-25 лет из разных регионов России могут поучаствовать в археологических раскопках в 15 километрах к Юго-Востоку от Симферополя, на могильнике Опушки. Желающие «примерить на себя» профессию археолога могут даже открыть древние захоронения аланских времен и германцев в некрополе. Школа открыта на базе «Опушкинской археологической экспедиции» Крымского федерального университета. В конце июня начала свою работу юбилейная V полевая археологическая школа.

проект «Открытая археология»Фото: социальные сети

«Открытая археология» также проводит интересные конкурсы. Так в мае завершился конкурс «Прошлое в объективе настоящего». Участники присылали фото с авторскими названиями, на которых были запечатлены памятники Древнего и Средневекового Крыма, такие как курганы, первобытные стоянки, остатки каменных сооружений… В июле – начале августа победители получат возможность сделать новые уникальные фото природы и древностей — посетить археологический лагерь в Опушкинской экспедиции.

В Центральном музее Тавриды в Симферополе «Открытая археология» проводит курс открытых лекций, которые позволяют узнать на много больше о культурном наследие полуострова. Если вдруг вы не успели посетить лекцию, то вы всегда можете посмотреть ведеолекции на сайте, где также можно найти уникальные материалы: интервью со специалистами и новостные материалы, термины, фотогалереи, короткие заметки и длинные статьи, книги и научные публикации.

В этом году на сайте «Открытой археологии» появилось много нового. Так, была создана рубрика – «Археология Крыма для детей» с различными конкурсами: онлайн-викторинами, научно-популярными и развлекательными тестами.

проект «Открытая археология»Фото: социальные сети

Результатом проекта станет уникальный континент, который при помощи современных средств отразит наследие региона, с богатейшей историей. Прикоснуться к древности крымской земли смогут все, кто хочет глубже познакомиться с самобытной историей полуострова, с его античными усадьбами и средневековыми укреплениями, «пещерными городами», монастырями, храмами, мечетями…

Более того пользователи портала и участники мероприятий проекта могут узнать, где и как работают археологи, как проходят экспедиции и как устроен экспедиционный быт. Ведь окунуться с головой в историю можно только там, где ее открывают, а это место — археологическая экспедиция.