2019-07-20T14:39:51+03:00
Общество

Битва тортами в Парке Горького: сливки и бисквит в лицо

Для участников приготовили тонну коржей с кремом [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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"Битва тортами", приуроченная к Международному дню торта"Битва тортами", приуроченная к Международному дню тортаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Пушкинской набережной очереди молодых людей, на тележках везут бело-розовые торты. На сладенькое сбежались девчонки.

- Хватаем торт и бежим, - предлагает одна другой.

Это не реклама новой кондитерской, не щедрая акция бизнесменов. А что? "Битва тортами", приуроченная к Международному дню торта. Здесь предлагали нырять в кремовые торты с головой. Все, как в американском кино.

- Мы дадим защитные комбинезоны и очки, так что сильно не испачкаетесь, - предупреждают организаторы из Департамента торговли Москвы.

"Битва тортов" продолжалась пять часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Битва тортов" продолжалась пять часовФото: Михаил ФРОЛОВ

Девчонки думали, что после сахарных кремов придется подстричься налысо. А парни надеялись, что участницы выйдут в купальниках.

- У меня с собой только салфетки. И еще билет в театр - он меня останавливает от этого сумасшествия, - признается Марина.

Пока одни думали, другие уже успели попробовать торты: и на вкус, и намазать лицо кремом. Новые участники "высококалорийных боев" надевали защитные комбинезоны, а они супертонкие, как марля. Еще прозразные очки и бахилы.

Праздник удался Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздник удалсяФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вы почему без бахил? - спрашиваю у парня, чьи кроссовки полностью в белом креме.

- В них очень скользко по "полю битвы". Там же до нас уже столько тортов было, а пальмое масло жирное, сами понимаете, - говорит Николай.

Битва происходила просто - 10 на 10 человек. Команды придумывали себе название. Хорошо играли "Сладкие студентики". Самые ловкие бойцы, сумевшие увернуться от наибольшего количества бросков тортами, получали билеты в кино.

Битва происходила просто - 10 на 10 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Битва происходила просто - 10 на 10 человекФото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть подарки не торты? - удивляюсь.

- Мы не запрещаем есть их до, во время и после битвы, - смеются ведущие.

На то, как крем попадал в лицо, а бисквиты по попам и ногам, можно было смотреть вечно. Для сладкой битвы на одном из московских заводов приготовили тортов столько, что их общий вес достиг 1 тонны.

"Битва тортов" продолжалась пять часов, за это время асфальт на Пушкинской набережной покрылся сплошным розо-белым покрывалом из крема.

- А как отмывать будете? - спрашиваю у организаторов.

Асфальт на Пушкинской набережной покрылся сплошным розо-белым покрывалом из крема Фото: Михаил ФРОЛОВ

Асфальт на Пушкинской набережной покрылся сплошным розо-белым покрывалом из кремаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Сначала соберем коржи, а потом помоем асфальт шампунем, - сказал Дмитрий Поцелуев.

Битва тортов в Парке Горького.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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