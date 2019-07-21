2019-07-21T11:02:41+03:00
Общество

В Томской области создали сборник молодых ученых

Так в регионе хотят сделать науку популярной
Григорий ЛЕОРДА
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Сборник постоянно популяризируют проводя презентации перед студентами.Сборник постоянно популяризируют проводя презентации перед студентами.
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В Томской области решили прославить местных молодых ученых. В рамках проекта был создан сборник лучших научных и технологических практик пытливых умов со всего региона. На страницы этого презентационного тома уместились рассказы о 200 лучших людях науки.

"Каждый молодой ученый – это личность, уникальная и неповторимая, пережившая стремление к совершенству, творчеству, выдающимся достижениям. В издании отражены истории успеха выдающихся молодых ученых области, их вклад в развитие отечественной науки, значение их научных достижений для РФ. Сборник широко освещен в сети интернет, в том числе в социальных сетях", - говорят представители автономной некоммерческой организации «Томское агентство инновационного развития», которая занимается реализацией проекта.

Цель проекта: популяризация научного предпринимательства. В сборнике представлено три группы молодых ученых. В первую входят лауреаты премий Президента и правительства РФ в области науки, образований и инноваций. Во вторую победители федеральных программ. Третью составляют истории о лауреатах премий Законодательной Думы и администраций Томской области.

Каждому ученому в сборнике посвящен разворот. На первой странице размещена его фотография и краткая биографическая справка, информация о его родном университете, научных школах и руководителях. Вторая страница посвящена его достижениям в науке: описание созданного прибора или придуманной технологии.

"Стратегия научно-технологического развития России одним из основных направлений определяет формирование человеческого капитала и кадров, а основным инструментом - усиление роли репутационных механизмов в признании научной квалификации и заслуг исследователей, повышение авторитета ученых в обществе", - считают авторы проекта «Сборник лучших научных и технологических практик молодых ученых Томской области» .

Мероприятия по пропаганде науки в молодежной среде авторы считают особенно важными, поскольку наука как сфера приложения собственных знаний и талантов все меньше интересует молодежь. Публикация сведений о молодых ученых , считают составители сборника, послужит примером для начинающих исследователей, убедит их в возможности научной карьеры и в перспективах личного и профессионального роста.

"Сегодня мировоззрение студентов отличается прагматичным отношением к образованию, направленным на получение престижной специальности, как средству достижения материальных благ и высокого социального статуса. Нередко для раскрытия интеллектуального потенциала молодежи нужны достойные примеры их сверстников, которые, несмотря на молодой возраст, уже немалого добились в науке и в жизни" - уверены авторы проекта.

Проект реализует Автономная некоммерческая организация «Томское агентство инновационного развития» на средства полученного президентского гранта.

Кстати, отметим что сейчас продолжается сбор заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года. По его итогам среди некоммерческих организаций со всей страны будет распределено до 4,5 миллиардов рублей. Подать свою заявку до 31 июля может любое НКО с волонтерским, социальным или культурным проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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