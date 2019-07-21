2019-07-22T10:32:09+03:00
Общество

"Сердце глубинки": В Оренбурге сделали из волонтеров профессионалов

Лидерам местных движений объяснили, как эффективно и правильно реализовывать проекты
Григорий ЛЕОРДА
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Волонтеров и лидеров НКО научили искать средства на реализацию идей.Волонтеров и лидеров НКО научили искать средства на реализацию идей.
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В Оренбургской области зарегистрировано больше 27000 некоммерческих организаций. Значительная (80%) их часть является социально ориентированными. Они занимаются защитой прав человека, пропагандой здорового образа жизни, поддержкой семьи, материнства и детства.

Руководители многих из них при создании даже не подозревали о том, какие трудности их ждут. Вопрос не только в поиске средств на реализацию идей, но и в том, чтобы грамотно вести документацию, писать отчеты. Помочь со многими организационными вопросами в этом деле НКО вызвался благотворительный фонд «Наши дети 56». Его руководители организовали серию обучающих вебинаров в рамках социально-образовательного проекта «Сердце глубинки».

"Я очень долго занималась адресной помощью – собирала деньги и помогала детям. А сейчас захотелось поделиться своим опытом и практикой. Есть знаменитая фраза: «Растем из спасателей в профессионалов», вот мы ей и руководствуемся, и передаем свои знания другим", - сказала автор проекта, директор Благотворительного фонда «Наши дети56» Наталья Чертова-Толмачева.

В проекте приняли участие 40 живых и действующих организаций. В их составе больше 500 работников и волонтеров. Именно они стали участниками "школы волонтера" в рамках которой смогли получить новые знания об их деле. Обучение проходило в форме вебинаров. Тому есть две причины. Первая: собрать под одной крышей учеников со всей области довольно проблематично. Долгая дорога, необходимость временного размещения участников лекции играют в минус для дела. Вторая: вебинары - один из самых современных и оптимальных методов получения знаний. К тому же, записи выступления экспертов легко сохранить и тиражировать в интернете.

Учителями в проекте стали руководители-практики ведущих некоммерческих организаций Оренбурга, Тольятти, Самары, Екатеринбурга, Владимира и Новокузнецка. Они рассказывали о своих "шишках" на пути к реализации множества проектов, делились опытом.

В центре учебной программы было социальное проектирование от А до Я. Слушатели курсов узнали, как реализовать проект в селе и что нужно для его продвижения. Как решать финансовые и юридические вопросы, написать заявку на грант, бороться с эмоциональным выгоранием.

Слушатели познакомились с социальным проектированием от А до Я.

Слушатели познакомились с социальным проектированием от А до Я.

"Важно, что проект нашел отклик в Общественной палате Оренбургской области, в администрации города. И хочется, чтобы мы вместе с ними и дальше развивали этот сектор. Поддержка со стороны органов государственной власти очень нужна, без нее никуда", — сказала Наталья Чертова-Толмачева.

Проект еще идет. Его кульминацией станет большой благотворительный забег «Добрый город Оренбург». Он состоится в августе. Пока же продолжаются лекции и создается сайт «Неотложка». Там будет появляться информация о реализации проекта, ближайших лекциях и встречах.

Авторы проекта уверены, что его реализация позволит профессиональные компетенции руководителей организаций, а также будет способствовать развитию сектора в целом.

"Технология "доброго города" станет ярким практическим инструментом для развития благотворительности и вовлечение в нее жителей малых территорий региона", - заключила Наталья Чертова-Толмачева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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