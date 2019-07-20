Бой Мэнни Пакьяо - Кит Турман 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция боя за звание чемпиона WBA

Мэнни Пакьяо вновь выходит на ринг! Легенда бокса сразится с американцем Китом Турманом. Встреча пройдет в Лас-Вегасе. "КП" рассказывает про главные детали предстоящего боя Мэнни Пакьяо - Кит Турман.

Когда состоится бой Мэнни Пакьяо - Кит Турман 20 июля 2019

Бой между Мэнни Пакьяо и Китом Турманом состоится 20 июля 2019 года по времени часового пояса США. А вот в Москве будет уже утро воскресенья, 21 июля. Местом проведения поединка выбрана MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада.

Точное время начала боя Мэнни Пакьяо - Кит Турман 20 июля 2019

Если перевести разницу в часовых поясах, то бой Мэнни Пакьяо и Кита Турмана начнется после 6-00 по московскому времени.

Прогноз на бой Мэнни Пакьяо - Кит Турман 20 июля 2019

Фаворит поединка - Мэнни Пакьяо. Он должен вернуть себе чемпионский пояс.

Кто будет драться файткард боя Мэнни Пакьяо - Кит Турман 20 июля 2019

Полный список боев вечера бокса в Лас-Вегасе:

Мэнни Пакьяо (61-7-2) vs Кит Турман (29-0);

Йорденис Угас (23-4) vs Омар Фигероа (28-0-1);

Сергей Липинец (15-1) vs Джахар Инсон (18-2);

Калеб Плэнт (18-0) vs Майк Ли (21-0);

Луис Нери (29-0) vs Хуан-Карлос Пайано (21-2);

Эфе Аджагба (10-0) и Али Эрен Демирезен (11-0).

Где смотреть бой Мэнни Пакьяо - Кит Турман 20 июля 2019

Трансляцию боя Мэнни Пакьяо - Кит Турман покажет телеканал Матч ТВ. Начало эфира - с 4:00. После 6:00 ожидается главная схватка этого вечера бокса.

Прямая трансляция боя Мэнни Пакьяо - Кит Турман 20 июля 2019

В России прямую видеотрансляцию боя Мэнни Пакьяо - Кит Турман покажет телеканал Матч ТВ. Поединки начнутся с 4:00, а главная схватка - после 6:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Мэнни Пакьяо - Кит Турман.