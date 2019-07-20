Кому котика? Алина Загитова ищет хозяев для милого пушистика

Главную милоту сего дня запостила у себя в Инстаграме олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 фигуристка Алина Загитова. Она пытается найти дом для маленького миленького котенка.

- Отдам в хорошие руки, - подписала фотографию в "сториз" своего личного Инстаграма фигуристка.

Откуда появился котенок у Алины Загитовой, и кто может стать хозяином - не уточняется. Однако же, спустя всего несколько часов эта "сториз" уже исчезла из Инстаграма спортсменки. Видимо, новые хозяева уже были найдены.

Отметим, что в начале 2018 года, еще до своего триумфа на Олимпиаде в Пхенчхане, фигуристка в интервью журналу "Мир фигурного катания" признавалась в любви к животным:

- Когда я была маленькой, то мечтала открыть приют для животных. В Ижевске было много бездомных кошек и собак. И мне всегда было их очень жалко. В Москве бродячие собаки и кошки мне редко встречаются, но если замечаю, то сразу бегу в магазин и покупаю им еду, не могу оставить голодными, без внимания и ласки, потому что им тоже хочется хотя бы немного ласки, как и домашним животным.

teamzagitova Алина Загитова и ее фото с котиком

У самой Алины Загитовой, напомним, дома уже есть два питомца. Это - кошка Ириска и собака породы акита-ину по кличке Масару.

В новом сезоне чемпионка мира, Европы, победительница финала Гран-При и олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на двух этапах Гран-При. Это случится во Франции и Японии.