2019-07-20T23:05:59+03:00
Спорт

На чемпионате мира по фехтованию после финального боя украинка обнялась с россиянкой

Софья Великая и Ольга Харлан разыграли медали в Будапеште [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Харлан и Великая обнялись после финала чемпионата мира по фехтованию. Фото: YouTube.Харлан и Великая обнялись после финала чемпионата мира по фехтованию. Фото: YouTube.
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На чемпионате мира по фетованию в Венгрии в финале женского турнира саблисток сошлись россиянка Софья Великая и украинка Ольга Харлан. В напряженной борьбе спортсменка из Украины одержала победу со счетом 15:14. Для Великой это серебро стало пятым на чемпионатах мира.

"Бронзу" разделили между собой гречанка Теодора Гкунтура и румынка Бьянка Паску.

Софья Великая и Ольга Харлан. Фото: EPA/TASS

Софья Великая и Ольга Харлан. Фото: EPA/TASS

После завершения финального поединка в интервью журналистам Великая призналась:

- Возможно, это последний чемпионат мира в моей жизни. Неизвестно, продолжу ли я фехтовать после Олимпиады-2020. Была возможность выиграть золото. Ничего страшного, у нас впереди еще командные соревнования. Можно стать чемпионкой, но самое главное – завоевать лицензию на Олимпийские игры.

На церемонии награждения Харлан и Великая сделали шуточное фото. Великая "придушила" украинку, чем ее очень развеселила. После чего россиянка и украинка тепло и очень по-дружески обнялись. Этот момент попал в официальную трансляцию (отметка в 2:29:26).

Софье Великой - 34 года. Она выигрывала Олимпиаду 2016 года в командном турнире саблисток. В 2012 и 2016 годах была второй в личном турнире. На чемпионатах мира она регулярно выигрывает медали с 2004 года. Она 7 раз выигрывала чемпионат мира и 14 раз - чемпионат Европы.

World Championships Budapest 2019 DE-Day03 Finals.Women s sabre individual Men s foil individual Individual finals, T4

ИСТОЧНИК KP.RU

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