2019-07-21T06:41:26+03:00
Спорт

Итог боя Липинец - Инсон: россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде

Поединок бывшего чемпиона мира прошел в Лас-Вегасе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сергей Липинец добился третьей победы подряд в профессионалах.Сергей Липинец добился третьей победы подряд в профессионалах.Фото: REUTERS
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В Лас-Вегасе прошел очередной бой российского боксера-профессионала Сергей Липинца. Он вышел на бой против Джаяра Инсона из Филиппин и добился победы в весовой категории до 66,68 кг. Изначально бой был заявлен на 10 раундов, но Липинец отправил соперника в нокаут уже во втором раунде.

Ранее Липинец должен был встретиться с Джоном Молиной-младшим из США. Однако же соперник получил травму и снялся с турнира. Это произошло буквально за сутки до боя. И тогда вместо него заявили Инсона, который планировал биться в другом поединке.

Сергей Липинец, напомним, бывший чемпион мира среди профессионалов по версии IBF. Однако титулы он добыл в категории до 63,5 кг. А в этой новой категории у него - третья победа подряд.

В марте 2018 года Липинец проиграл бой за звание чемпиона мира Майки Гарсие, который отнял у него чемпионский пояс. Россиянин выиграл его в ноябре 2017 года. В послужном списке 30-летнего Сергея Липинца 16 побед, 12 нокаутом и 1 поражение среди профессионалов.

Поединок Липинец - Инсон был на разогреве у главного боя вечера - Мэнни Пакьяо против американца Кита Турмана. На кону - титул суперчемпиона мира по версии WBA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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