Официально: сборная России едет в Киев на чемпионат Европы по прыжкам в воду

С 5 по 11 августа в Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду и на этот турнир безо всяких проблем поедет сборная России. Наши спортсмены не отказываются ни под каким предлогом от поездки на Украину, а тренеры - не видят никако проблемы.

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко в интервью РИА Новости заявил:

- Я и сам туда поеду, и команда поедет. Я говорил с руководством украинской федерации здесь, нас заверили, что обеспечат все необходимые меры безопасности. У нас нет причин не верить, не так давно там был чемпионат Европы, и все прошло нормально.

Отметим, что чаще всего, когда турниры проходят в России, то украинские спортсмены под любым предлогом не едут на соревнования. При этом, чаще всего оказывается - на них давят спортивные чиновники. Ибо между спортсменами чаще всего отношения всегда - хорошие.