2019-07-21T13:43:38+03:00
Политика

У Зеленского нашли замену Парубию в новом составе Верховной рады

Новым спикером парламента планируют избрать главу «Слуги народа» Дмитрия Разумкова
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Разумков был действительно организующей и мобилизующей силой, сумевшей в сжатые сроки из ничего создать партию сторонников нынешнего президента УкраиныРазумков был действительно организующей и мобилизующей силой, сумевшей в сжатые сроки из ничего создать партию сторонников нынешнего президента УкраиныФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Еще не началось голосование, а в партии Владимира Зеленского определились с приоритетной кандидатурой на должность спикера Верховной Рады Украины. По мнению ответственных сотрудников избирательного штаба, озвучивших этот прогноз корреспондентам РБК, эту должность вместо нынешнего спикера ВРУ Андрея Парубия должен занять лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

- Разумков заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала была на нем, - объяснил этот выбор один из собеседников журналистов в штабе. Однако, глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко более осторожен в прогнозах.

- У нас есть хороший принцип — не делить должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения, - подчеркивает он, хотя тут же и косвенно подтверждает, что если говорить о кандидате на пост главы парламента именно от «Слуги народа», то в первую очередь речь должна идти о Разумкове. - Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство.

Разумков был действительно организующей и мобилизующей силой, сумевшей в сжатые сроки из ничего создать партию сторонников нынешнего президента Украины, которая сейчас, по всем соцопросам, является откровенным фаворитом нынешних досрочных выборов в Верховную раду Украины. Но вопрос, удастся ли «слуге народа» завоевать для этого необходимое количество мандатов. Если, по оптимистичным прогнозам, за партию Зеленского отдадут свыше 50% голосов по партийным спискам, все же не стоит забывать о мажоритарных одномандатных округах, на которых выбирают депутатов, исходя не столько из партийных предпочтений, сколько человека, который будет защищать в парламенте интересы избирателей своего округа.

И здесь все будет зависеть от воли избирателей. Если они дадут «Слуге народа», чтобы обеспечить большинство голосов в парламенте в целом, то кандидатура Разумкова пройдет. Если же этого не случится, то партии Зеленского придется с кем-то создавать правящую коалицию или, как в старые времена, перетягивать в свою фракцию депутатов-одномандатников, стимулируя их к этому различными способами. В том числе, и финансовыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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