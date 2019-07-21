2019-07-21T15:57:09+03:00
Спорт

На ЧМ по плаванию австралиец финишировал вторым и в знак протеста отказался подниматься на пьедестал почета

Мак Хортон устроил "молчаливый скандал" из-за подозрений победителя Сунь Яна в допинге
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Тройка призеров на чемпионате мира выглядела довольно забавно на церемонии награждения.Тройка призеров на чемпионате мира выглядела довольно забавно на церемонии награждения.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В первый же день турнира пловцов на чемпионате мира в южнокорейском городе Кванджу произошел скандал во время церемонии награждения спортсменов по итогам заплыва на 400 метров вольным стилем. Китаец Сунь Ян занял первое место, а следом за ним финишировал австралиец Мак Хортон.

И именно он устроил "молчаливую акцию протеста". Все дело в том, что Ян подозревается в допинг-нарушениях и ждет разбирательств в Спортивном арбитражном суде.

Однако Хортон не отказался от совместных фото уже потом с бронзовым призером чемпионата мира итальянцем Габриэле Детти. Отметим, что еще три года назад на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро австралиец отказался приветствовать китайца, а потом на пресс-конференции назвал причину этого решения: "Потому что он употребляет допинг".

Дело Сунь Яна в мировом плавании - одно из самых громких за последние годы. Он получил допуск к чемпионату мира, однако же, как поговаривают, его допинг-проба была уничтожена. И в суде предстоит разбор всех деталей дела, но уже после турнира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайского пловца травили так же, как Юлию Ефимову

Взаимные обвинения в употреблении допинга окончательно захлестнули олимпийский бассейн в Рио. После того как Юлии Ефимовой другие спортсменки дали понять, что не считают ее «чистой», в похожую ситуацию попал китайский пловец Сунь Ян. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Купера и Шейк
Больше 800 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду Украины поступило в полицию
Из Instagram на стены ресторана: русские атакуют заведение отца Гаги
Юлия Тимошенко проголосовала на Выборах в Верховную Раду 2019
Досрочные выборы в Верховную Раду 2019: На 12:00 лидирует партия "Слуга народа"
Американский отель предложил постояльцам обниматься с коровами за 75 долларов
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с юбилеем
Эксперты спрогнозировали результаты досрочных выборов на Украине
Эксперты назвали профессии самых дисциплинированных заёмщиков
Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины 2019
Забыл паспорт: Спикер Верховной Рады не смог с первого раза проголосовать на выборах
Индийский комик умер на сцене, а зрители решили, что это часть шоу
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: ЦИК рассказала о явке
Стыковка «Союза МС-13» с МКС попала на видео
Самолет рейса Москва-Прага экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара на борту
В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
Зеленский проголосовал на Выборах в Верховную Рады Украины
«Мстители: Финал» могут побить сборы «Аватара»
Асад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношений
Ученые усмотрели опасность в длительных летних каникулах
Родителей будут учить развивать детей в специальных центрах
Из-за концерта культовой группы Metallica в Москве сократят интервал движения МЦК
Роскомнадзор заблокировал за полгода 30 тысяч сайтов нелегальных казино
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушениях