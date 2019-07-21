На ЧМ по плаванию австралиец финишировал вторым и в знак протеста отказался подниматься на пьедестал почета

В первый же день турнира пловцов на чемпионате мира в южнокорейском городе Кванджу произошел скандал во время церемонии награждения спортсменов по итогам заплыва на 400 метров вольным стилем. Китаец Сунь Ян занял первое место, а следом за ним финишировал австралиец Мак Хортон.

И именно он устроил "молчаливую акцию протеста". Все дело в том, что Ян подозревается в допинг-нарушениях и ждет разбирательств в Спортивном арбитражном суде.

Однако Хортон не отказался от совместных фото уже потом с бронзовым призером чемпионата мира итальянцем Габриэле Детти. Отметим, что еще три года назад на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро австралиец отказался приветствовать китайца, а потом на пресс-конференции назвал причину этого решения: "Потому что он употребляет допинг".

Дело Сунь Яна в мировом плавании - одно из самых громких за последние годы. Он получил допуск к чемпионату мира, однако же, как поговаривают, его допинг-проба была уничтожена. И в суде предстоит разбор всех деталей дела, но уже после турнира.

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