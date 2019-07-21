Выжил чудом: щенок забрался под капот «Хендая» и проехал так пять километров

Необычная история произошла на 47 -м километре МКАД - на парковке гипермаркета «Лента». Именно сюда, в магазин, приехала жительница Москвы Екатерина вместе с ребенком. В дороге были не очень долго - от Солнцевского проспекта до «Ленты» около пяти километров.

- Я припарковалась, выхожу - и вдруг слышу какой-то писк, - рассказала «КП» Екатерина . - Вдобавок к этому почувствовала запах паленой шерсти. Я открываю капот - а там собака! Точнее, щенок. Месяцев шесть-семь, не больше. Застрял, бедный. И скулит.

Самостоятельно доставать животное женщина побоялась и вызвала спасателей.

- Почти сразу по приезду пса извлекли на свободу, - сообщили «КП» в столичном управлении МЧС . - И отдали заявительнице.

- Я не знаю, как такое могло случиться, - продолжает Екатерина. - Видимо, прятался от дождя. И уснул. К счастью, мы не так много проехали. Все обошлось.

- А куда его теперь девать?

- Не знаю. Для начала отвезем в ветеринарку. Пускай его осмотрят, как следует. От еды он пока отказался. А вот пьет с большой охотой.

- Породистый?

- Нет. Обычная собака. Дворняжка.

Похожие случаи с животными встречаются часто. Особенно с любопытными. В 2014 году сахалинский котик по кличке Персик оказался внутри пружины амортизатора Лэнд Крузера Прада. Он проехал внутри подвески 80 км! И выжил.

Годом ранее в Могилеве вызволяли кота из салона автомобиля. Хозяин транспортного средства даже не подозревал, что животное находится в машине. И несколько дней не появлялся. А потом увидел ролик в «Одноклассниках», на котором местные жители просят хозяина авто освободить котика. Последний просидел взаперти четыре дня! И тоже был спасен.

На дорогах тоже случаются казусы. Два года назад, например, на Третьем транспортном кольце в отбойнике застрял четырехмесячный мейн -кун. Был домашним, но потом сбежал от хозяев. Каким-то образом оказался на ТТК. Да еще угодил во все столичные СМИ. О спасении котяры писали все. Эта история чудесная еще и потому, что спасателям удалось отыскать владельцев мейн-куна. Штудировали объявления о пропаже и нашли похожее. Хозяин Станислав, наверное, до сих пор рыдает от счастья. А его кот, которого, как выяснилось, зовут Майк, сидит в углу. Привязанный к батарее.