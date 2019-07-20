Тяжелобольной Моисеев тоскует по сцене
Юрмальский музыкальный смотр Лаймы Вайкуле «Рандеву», как всегда, собрал множество российских звёзд.
Блистательная Лайма Вайкуле в этом году пятый раз проводит в легендарном зале «Дзинтари» свой фестиваль. Фанера тут под запретом, артисты выступают под сопровождение симфонического оркестра.
Лайма пригласила на фестиваль и своего коллегу Бориса Моисеева.
Лайма Вайкуле в этом году пятый раз проводит в легендарном зале «Дзинтари» свой фестивальФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
В Юрмале 65-летний артист каждый год проводит каникулы, у Бориса тут трехкомнатная квартира.
- Тоскует по сцене, но по состоянию здоровья выступать не может, - объяснили «КП» друзья Моисеева.
Тяжелобольной артист еле ходил.
Благо рядом всегда его директор Сергей Горох, который поддерживает артиста, оберегает от падений.
Сергей даже, когда начальника разбил инсульт, не оставил его в трудную минутку, везде с ним рядом, как сиделка.
Максим Галкин, Алла Пугачева и Борис МоисеевФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Напомним: девять лет назад медики диагностировали у Моисеева инсульт.
После инсульта у певца пропала речь. С годами она так и не смогла окончательно восстановиться. Все эти годы Моисеева финансово поддерживает певица Алла Пугачева и жена Иосифа Кобзона Нелли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Хорошо, если меня узнают": разбитый инсультом Борис Моисеев учится радоваться мелочам
Борис Моисеев, перенесший девять лет назад инсульт, вот уже месяц живет в курортной Юрмале. 65-летний певец встречается с друзьям, много гуляет на свежем воздухе, путешествует и, как обычный пенсионер, выказывает недовольство высокими тарифами на коммуналку (подробности)
Тяжелобольной Моисеев тоскует по сцене.Мария РЕМИЗОВА
ИСТОЧНИК KP.RU