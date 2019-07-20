2019-07-21T18:07:23+03:00
Звезды

Тяжелобольной Моисеев тоскует по сцене

65-летний артист посетил фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Девять лет назад медики диагностировали у Моисеева инсультДевять лет назад медики диагностировали у Моисеева инсультФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Юрмальский музыкальный смотр Лаймы Вайкуле «Рандеву», как всегда, собрал множество российских звёзд.

Блистательная Лайма Вайкуле в этом году пятый раз проводит в легендарном зале «Дзинтари» свой фестиваль. Фанера тут под запретом, артисты выступают под сопровождение симфонического оркестра.

Лайма пригласила на фестиваль и своего коллегу Бориса Моисеева.

Лайма Вайкуле в этом году пятый раз проводит в легендарном зале «Дзинтари» свой фестиваль Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лайма Вайкуле в этом году пятый раз проводит в легендарном зале «Дзинтари» свой фестивальФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Юрмале 65-летний артист каждый год проводит каникулы, у Бориса тут трехкомнатная квартира.

- Тоскует по сцене, но по состоянию здоровья выступать не может, - объяснили «КП» друзья Моисеева.

Тяжелобольной артист еле ходил.

Благо рядом всегда его директор Сергей Горох, который поддерживает артиста, оберегает от падений.

Сергей даже, когда начальника разбил инсульт, не оставил его в трудную минутку, везде с ним рядом, как сиделка.

Максим Галкин, Алла Пугачева и Борис Моисеев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин, Алла Пугачева и Борис МоисеевФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним: девять лет назад медики диагностировали у Моисеева инсульт.

После инсульта у певца пропала речь. С годами она так и не смогла окончательно восстановиться. Все эти годы Моисеева финансово поддерживает певица Алла Пугачева и жена Иосифа Кобзона Нелли.

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Борис Моисеев, перенесший девять лет назад инсульт, вот уже месяц живет в курортной Юрмале. 65-летний певец встречается с друзьям, много гуляет на свежем воздухе, путешествует и, как обычный пенсионер, выказывает недовольство высокими тарифами на коммуналку (подробности)

Тяжелобольной Моисеев тоскует по сцене.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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