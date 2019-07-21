Береста и лен в YouTube: Как новые технологии помогают возрождать ремесла Прикамья

Как ткать из льна, подготовить бересту, сплести корзинку или своими руками смастерить керамическую посуду - казалось бы, где найти этим знаниям место в современном мире? Между тем, в Пермском крае придумали, как сберечь и сделать популярными традиционные ремесла - в эпоху Instagram и YouTube.

Проект "Ремесло из Красной книги: формат 3D" придумали в Некоммерческом партнерстве «Культурный альянс» в городе Чайковский в Пермском крае. А воплотить идею в жизнь помог полученный президентский грант.

Главные участники проекта - творческие молодые люди от 14 до 35 лет Фото: проект Ремесло из Красной книги

В центре заметили: в Чайковском районе проживает более сотни народных умельцев. Пятеро мастеров имеют звания «Народный мастер России», «Народный мастер Пермского края» и в совершенстве владеют секретами уже казалось бы, забытых ремесел. Но все это люди пожилые. Тогда как больше половины ремесленников - молодые люди в возрасте до 35 лет, которые не используют традиционные техники и не знакомы с историей ремесел.

Создать сообщество ремесленников и объединить между собой мастеров и начинающих творцов и призван проект.

Они познают ремесло / Знакомство с участниками проекта. Возможно в будущем, кто-то из них станет признанным мастером, а кто-то превратит свое хобби в профессию.

- Мы были неописуемо счастливы, когда «Ремесло из Красной книги: формат 3D» получило грант Президента Российской Федерации. Этот успех дал возможность расширить границы, создать молодежную ремесленную платформу, включающую передачу умений путем живого общения из рук мастера ученику и, используя современные коммуникации, общаться в сети интернет, не выходя из мастерской, - говорит автор проекта Елена Лоскутова.

«Ремесло из Красной книги» - это сообщество в соцсети ВКонтакте, серия видеоуроков на YouTube-канале, а также серия просветительских курсов “оффлайн”. Проект объединил мастеров не только со всего Пермского края, но и из соседних республик Удмуртия и Башкортостан.

Основа проекта - передача знаний от мастеров к ученикам Фото: проект Ремесло из Красной книги

- По данным Гугл Трэндс, за десятилетие популярность запросов на тему гончарства растёт. В инстаграме море аккаунтов, которые созданы лишь для того, чтобы делиться возможностями мастерства управления глиной. Глина позволяет ощутить себя творцом. Как мы способны управлять своими руками, так и глина подвластна нам. Глина учит грамотному отношению к ошибкам. Ошибки во время обучения часты, но ни одна из них не влечёт непоправимых последствий. В худшем случае всегда можно взять новый кусок глины, - рассказывает молодой мастер МАУК «Чайковский центр развития культуры» Вячеслав Станишевский.

От зерна до нити / Традиционная обработка льна.Dыпуск был подготовлен Юлией Хасановой, участницей проекта "Ремесло из Красной книги".

На прошедшем в июне семинаре-практикуме мастер-классы провели по 23 направлениям традиционных промыслов и ремесел: ткачеству, керамике, вязанию, лепке из соленого теста, художественной обработке бересты, изготовлению изделий на ткацкой рамке, гончарном круге и другим.

- Это и благотворное влияние дерева и бересты, и эксклюзивные вещи, сделанные из ткани собственного производства, и способ заработка. А нужны ли нам сегодня, в век высоких технологий, кустарные промыслы? Да! Без них потеряется что-то важное для истории и культуры нашей страны! - уверена подмастерье проекта по деревообработке Татьяна Чепикова.

Знакомство с берестой / Теория и практика художественной обработки.Выпуск подготовлен Владимиром Даутовым, Народным мастером Пермского края.

А в конце августа в городе Чайковский Пермского края пройдет Межрегиональный форум «Ремесло из Красной книги». Здесь покажут как старинные ткани и кружева, так и работы современных мастеров, пройдет множество мастер-классов, а также секций по продвижению продукции народных ремёсел.