Встаньте, дети, встаньте в круг, здесь открылась "Школа сук"

Интригующее действо проходило всю субботу в одной забегаловке на Кузнецком мосту. "Всего один день для вас работает школа сук", - гласило объявление в соцсетях.

Сук собралось видимо-невидимо. Они кучковались на улице и каждая держала по стакану с пивом. Кобели тоже были, но немножко.

Один в черном платье, другой - в шляпе. Я подошла и спросила, чем отличается сука от стервы, кобели ответили загадочно.

- Сука отличается от стервы - как ложный опёнок от мухомора.

Суки были представлены молодыми миллениалками, одетыми в странноеФото: Евгения СУНДУКЯН

Играло какое-то дынц-дынц. У входа в забегаловку разбили полиэтиленовый вигвам. В нем гадала на картах таро юная ведьма.

Суки были представлены молодыми миллениалками, одетыми в странное: в осенние ботинки на тяжелой подошве и длинные хламиды. Например, в золотой плащ-палатку, либо длинную шубу из искусственного леопарда, похожую на цигейковую шапку. У многих сук волосы были выкрашены в цвет синьки, переходящий в марганцовку.

Внутри забегаловки устроили зрительный зал и вещали две психологини. Было плохо слышно, но я уловила фразу "мы, пограничницы низкого уровня функционирования".

Я спросила у сидящей рядом суки с челочкой:

- Вы пограничница?

- Отож, - здесь все пограничницы, - ответила собеседница.

- И я пограничница? - спросила я.

- Наверняка.

Тут я обратила внимание, что все собравшиеся сосут некий леденец. Форма которого, как бы это помягче сказать... напоминает главную деталь картины Кюрбье "Происхождение мира"

Вот и корпулентная девушка бальзаковского возраста в очках тоже сосала леденец и регулировала палочкой от этого леденца поток людей в туалет.

- Пожалуйста, толпитесь в другую сторону, вы загораживаете экран, - просила она.

- Это вы организатор всего этого? - спросила я.

- Нет! Я организаторка, - ответила девушка и с вызовом лизнула конфету.

Я спросила, где она брала такой роскошный чупа-чупс.

Организаторка показала за ширмочку.

Как я сразу-то не догадалась! На пятачке развернулся целый сукомаркет. В углу, в темноте при свете лампы, оголив ногу, возлежала на кушетке сука и терпеливо переносила боль от наносимой татуировки. В другом углу продавались сучьи балахоны, шубы из искусственного меха и осенние ботинки.

А под окном - лотки с интересным.

Все собравшиеся сосали леденцы,форма которых повторяла части тела реальных людейФото: Евгения СУНДУКЯН

Леденцы в виде вагин всех цветов радуги, - зазывали успешные стартаперки Маши. - Форма леденцов повторяет часть тела реальных людей.

Цена за карамельки в триста рублей была последним, что меня смущало в этом вопросе.

- А вам не больно было? - спросила я у Маши.

Та обиженно повела бровями:

- Температура плавления карамели 145 градусов! - я бы не вытерпела. Мы сначала делали форму из гипса.

Но только я открыла рот, чтобы узнать, соблюдали ли они гигиену, когда отливали форму, как меня оттолкнули суки, страждущие купить конфету.

- Девушка, вам нравится Дживайб? - окликнули меня тетки с соседнего столика. Там продавались разные интересные штуки всех расцветок и форм. Штучка, похожая на зайчика с двумя ушками, шахматная фигура "Слон", розовая лампочка и большой микрофон.

- Какой Дживайб? Гаспарян? - переспросила я. (Как пелось в одной песне, я, признаться, не была в секс-шопе до этого дня, точнее до вечера).

- Девушка, вам нравится Дживайб?Фото: Евгения СУНДУКЯН

Девушки радостно выложили мне все накопленные знания. В общем, теперь я с полной уверенностью могу сказать: я сука. Быть сукой легко. Я знаю, что такое дживайб, отличу сатисфайсер от вуманайзер и знаю, что изобретатель популярной модели секс-игрушек раньше был космическим инженером, но, выйдя на пенсию, занялся внедрением космических изобретений в другие места.

Теперь и вы это знаете, дорогие читатели.