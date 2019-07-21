Избиратель готов съесть бюллетень: На выборах в Раду Украины зафиксировали две тысячи нарушений
Сообщения о более чем 2000 нарушениях зафиксировало МВД Украины. Уже к вечеру воскресенья было возбуждено более полусотни уголовных дел.
Какие регионы отличились? Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области (в последней — та её часть, которая подконтрольна Киеву — ред.).
Что и как нарушали? В основном, избирательное законодательство. Ну и само проведение выборов нередко шло через пень-колоду...
Так, на участке в донецком Бахмуте члены местного избиркома решили заполнить и подписать протоколы еще… в ночь накануне выборов! И правда, чего ждать рассвета демократии.
94-летняя львовянка на глазах изумленного избиркома порвала бюллетени и попыталась их съесть. Но что-то аппетита не было. «Спасенные остатки бюллетеней были сложены в отдельный пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные», - сообщили официальные лица.
Фото: Валентина Стеценко/Facebook
В Кировоградской области на одном из избирательных участков вместо сейфа для бюллетеней использовали старую кастрюлю, причем, чтобы всем было понятно, так и написали на боку «СЕЙФ».
Ну, а депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Алексеев на одном из избирательных участков обнаружил использование ручек с… исчезающими чернилами. А что странного - в этой стране многое испаряется бесследно...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду
Журналист «Комсомолки» отправилась на избирательные участки в Киеве, чтобы увидеть, как голосуют известные политики, и послушать, что о них думает народ (подробности)
На Украине избирают новый парламент: почему эти выборы стали очень важными для страны и не только для нее
На Украине стартовали внеочередные парламентские выборы. В положенное время открылись избирательные участки в 199 округах, и для нескольких тысяч наступил час Ч или момент Х – кто из них станет одним 450 будущих депутатов Верховной рады Украины. Напомним, 225 депутатов пройдут на места в парламенте по партийным спискам от 58 политических партий, движений и блоков, а еще 225 – по одномандатным мажоритарным округам (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»