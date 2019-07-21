2019-07-21T23:13:42+03:00
Политика

Анна Герман - о выборах в Верховную Раду: Если бы оппозиция объединилась, то получила бы больше поддержки. Но... Маемо те, що маемо *

Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Экс-депутат Верховной Рады Украины Анна ГерманЭкс-депутат Верховной Рады Украины Анна ГерманФото: Личный архив
Изменить размер текста:

- Анна, помогут ли, на ваш взгляд, эти выборы как-то улучшить отношения Украины и России?

- Я думаю, что, к сожалению, нет.

Потому что - сбываются наши прогнозы о том, что может быть создана коалиция "Зеленский-Вакарчук". Это - те силы, которые будут больше ориентированы на запад.

Естественно, всем нам выгодно, всем нам нужно, чтобы отношения Украина и России становились лучше, чтобы был мир на Донбассе. Но, если будет такая коалиция, а сегодня мы видим, что, скорее всего, так и будет, - то взгляды украинского руководства будут больше сориентированы на запад и решающий голос, конечно, здесь будет голос Вашингтона.

Мы это сейчас понимаем и все будет зависеть от того, насколько удастся улучшить отношения между Трампом и Путиным, между США и Россией. Если там будет найден компромисс, а все надеются на это, если там будет найдена верная тональность отношений, то, я думаю, Украине это будет только на пользу и тогда будут улучшаться и отношения Украины с Россией.

Это вот такой прогноз предварительный, может быть, на вот этот момент, на окончание дня избирательного в Украине, и на те, еще неофициальные, конечно, результаты выборов, о которых мы сейчас говорим.

- То есть, в принципе, мы же с вами, Анна, оптимисты? Или уже нет?

- Ну, мы всегда с вами оптимисты, мы всегда надеемся и работаем.

Но, к сожалению, оппозиция упустила свой шанс. Мы много раз говорили, как важно было, чтобы украинская оппозиция объединилась, чтобы они взяли в свои списки авторитетных людей с именами, которым избиратели доверяют, тогда бы они получили больше поддержки на этих выборах.

К сожалению, оппозиция много сделавшая на этих выборах полезного, все-таки не перешагнула через разногласия, не сумела объединить силы. А вместе они бы имели - даже при том подходе, который был, - около 15% (мест в парламенте. - А.Г.), знаете, это уже что-то.

А если бы они еще подумали и взяли в списки знаковых людей, которые пользуются доверием народа, а не, знаете, соединили бизнес с политикой… (Но не будем об этом говорить, уже поздно, да.) Тогда можно было бы надеяться на очень серьезный результат.

Оппозиция сделала, к сожалению, много ошибок. Сознательно это было, чтобы не допустить её до власти сейчас или несознательно, - кто его знает, трудно об этом говорить. Но я этого очень боялась.

Я очень боялась, что этот шанс будет упущен. А шанс был огромный у оппозиции. Ожидания у народа по поводу оппозиции были тоже огромные, люди верили в неё. Но, когда они увидели в списках некоторые фигуры, которые... Трудно было даже мне объяснить людям, почему эти деятели идут в оппозиционных списках, ну… Маемо те, що маемо.

- Я помню эту поговорку. Давайте тогда переведем ее на русский язык…

- *Имеем то, что имеем.

- Ясно. Ну ладно, не расстраивайтесь, держитесь!

- У нас нет права расстраиваться, мы должны работать, работать и готовиться… Это же не последние выборы.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Олег Царев: С этой Радой России будет полегче

Депутат четырех созывов и экс-кандидат в президенты Украины прокомментировал «КП» итоги выборов в Верховную Раду (подробности)

КСТАТИ

Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду

Итак, в 20 часов воскресенья 21-го июля на Украине закрылись двери избирательных участков. Голосование еще продолжалось в некоторых странах Европы, на Американском континенте, но на итоги выборов оно уже не повлияло. Нет никаких сомнений, что в Европах и США внеочередные выборы в украинский парламент будут признаны свершившимися, легитимными, прозрачными и демократическими. Есть, конечно, маленькие неувязки вроде того, что миллионам украинцев на Донбассе и гастарбайтерствующих в России не дали никакой возможности проголосовать. Не пустили на выборы и ни одного из наблюдателей из России, даже по линии ПАСЕ. Но это для Запада – несущественные мелочи. (подробности)

Анна Герман, в прошлом - депутат Верховной Рады и экс-пресс-секретарь бывшего Президента Украины Виктора Януковича: «У оппозиции на выборах в парламент были хорошие шансы, но она ими не воспользовалась».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду
Журналист «Комсомолки» отправилась на избирательные участки в Киеве, чтобы увидеть, как голосуют известные политики, и послушать, что о них думает народ [видео]
Леонид Кравчук - о выборах в Верховную Раду: Люди голосуют за то, чтобы прекратить войну, бедность и коррупцию. И требуют наказать тех, кто привёл к этому Украину
Об этом первый президент Украины заявил нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Волонтер Андрей Лысенко с Донбасса: "У нас никто не верит, что на Украине изберут депутатов, которые принесут нам мир"
Волонтер из ДНР, начальник ж/д участка обогатительной фабрики шахты «Чумаковская» рассказал нашему спецкору, что с утра воскресенья на Донбассе тихо, а накануне был мощный обстрел [видео]
От Порошенко и конфет не дождешься, а Зеленский набирает молодых да ленивых: как корреспондент "КП" устраивалась агитатором в Киеве
Журналистка «Комсомолки» решила перед выборами в Верховную Раду поработать в столице Украины на какую-нибудь партию. Но все места разобраны - даже такую работу здесь передают по знакомству [видео]
Эксперт оценил заявление Киева о предложении поменять Вышинского на Сенцова
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, узнав от «Комсомолки» о том, что главреда «РИА Новости Украина» оставили под стражей, дал комментарий сложившейся ситуации
Новости 24
После обработки первых бюллетеней лидирует партия Зеленского
Metallica спела песню "Группа крови" Виктора Цоя в "Лужниках"
Зеленский пообещал назначить нового Генпрокурора после выборов в Раду
Именами легендарных тренеров назовут трибуны стадиона «Динамо»
"Светик мой": Британка готовит свадьбу с вековой люстрой и набила татуировку в память о вечной любви
Политолог извинился за фейк о смерти Бердымухамедова
Глава МАГАТЭ досрочно покинет пост из-за проблем со здоровьем
Блок Абэ удержал большинство в парламенте
Миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе
Закон об импичменте президента будет одним из первых, заявил Зеленский
Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу "Слуге народа" Зеленского
Счастливчик из Канады выиграл 7 млн долларов в лотерею
"Узреть Бога" человеку не помогут богатство и власть, считает патриарх Кирилл
Дипломаты рассказали о состоянии российских моряков на танкере Stena Impero
Полиция Гонконга разгоняет протестующих слезоточивым газом
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента
"Ужас какой!": Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР
Глава ЦИК Украины объяснил низкую явку на выборы в Раду сезоном отпусков
Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до конца премьерского срока
Опубликована запись переговоров иранских военных с танкером Stena Impero
Минобороны Украины опровергает данные о нарушении бессрочного перемирия
В Полтаве осквернили памятник герою Советского Союза Ватутину
Глава ЦИК Украины: "Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано"
Ирина Шейк переживает разрыв с Купером
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Купера и Шейк
Больше 800 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду Украины поступило в полицию
Из Instagram на стены ресторана: русские атакуют заведение отца Гаги
Юлия Тимошенко проголосовала на Выборах в Верховную Раду 2019