Анна Герман - о выборах в Верховную Раду: Если бы оппозиция объединилась, то получила бы больше поддержки. Но... Маемо те, що маемо *

- Анна, помогут ли, на ваш взгляд, эти выборы как-то улучшить отношения Украины и России?

- Я думаю, что, к сожалению, нет.

Потому что - сбываются наши прогнозы о том, что может быть создана коалиция "Зеленский-Вакарчук". Это - те силы, которые будут больше ориентированы на запад.

Естественно, всем нам выгодно, всем нам нужно, чтобы отношения Украина и России становились лучше, чтобы был мир на Донбассе. Но, если будет такая коалиция, а сегодня мы видим, что, скорее всего, так и будет, - то взгляды украинского руководства будут больше сориентированы на запад и решающий голос, конечно, здесь будет голос Вашингтона.

Мы это сейчас понимаем и все будет зависеть от того, насколько удастся улучшить отношения между Трампом и Путиным, между США и Россией. Если там будет найден компромисс, а все надеются на это, если там будет найдена верная тональность отношений, то, я думаю, Украине это будет только на пользу и тогда будут улучшаться и отношения Украины с Россией.

Это вот такой прогноз предварительный, может быть, на вот этот момент, на окончание дня избирательного в Украине, и на те, еще неофициальные, конечно, результаты выборов, о которых мы сейчас говорим.

- То есть, в принципе, мы же с вами, Анна, оптимисты? Или уже нет?

- Ну, мы всегда с вами оптимисты, мы всегда надеемся и работаем.

Но, к сожалению, оппозиция упустила свой шанс. Мы много раз говорили, как важно было, чтобы украинская оппозиция объединилась, чтобы они взяли в свои списки авторитетных людей с именами, которым избиратели доверяют, тогда бы они получили больше поддержки на этих выборах.

К сожалению, оппозиция много сделавшая на этих выборах полезного, все-таки не перешагнула через разногласия, не сумела объединить силы. А вместе они бы имели - даже при том подходе, который был, - около 15% (мест в парламенте. - А.Г.), знаете, это уже что-то.

А если бы они еще подумали и взяли в списки знаковых людей, которые пользуются доверием народа, а не, знаете, соединили бизнес с политикой… (Но не будем об этом говорить, уже поздно, да.) Тогда можно было бы надеяться на очень серьезный результат.

Оппозиция сделала, к сожалению, много ошибок. Сознательно это было, чтобы не допустить её до власти сейчас или несознательно, - кто его знает, трудно об этом говорить. Но я этого очень боялась.

Я очень боялась, что этот шанс будет упущен. А шанс был огромный у оппозиции. Ожидания у народа по поводу оппозиции были тоже огромные, люди верили в неё. Но, когда они увидели в списках некоторые фигуры, которые... Трудно было даже мне объяснить людям, почему эти деятели идут в оппозиционных списках, ну… Маемо те, що маемо.

- Я помню эту поговорку. Давайте тогда переведем ее на русский язык…

- *Имеем то, что имеем.

- Ясно. Ну ладно, не расстраивайтесь, держитесь!

- У нас нет права расстраиваться, мы должны работать, работать и готовиться… Это же не последние выборы.

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Итак, в 20 часов воскресенья 21-го июля на Украине закрылись двери избирательных участков. Голосование еще продолжалось в некоторых странах Европы, на Американском континенте, но на итоги выборов оно уже не повлияло. Нет никаких сомнений, что в Европах и США внеочередные выборы в украинский парламент будут признаны свершившимися, легитимными, прозрачными и демократическими. Есть, конечно, маленькие неувязки вроде того, что миллионам украинцев на Донбассе и гастарбайтерствующих в России не дали никакой возможности проголосовать. Не пустили на выборы и ни одного из наблюдателей из России, даже по линии ПАСЕ. Но это для Запада – несущественные мелочи. (подробности)