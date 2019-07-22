Дмитрий Гордон: При Порошенко уже не было никакой надежды, что Украине станет легче. Когда у Зеленского в Раде будет контрольный пакет, надежда есть

- Алло, Дима, это Гамов.

- Да, Саша, привет. Рад слышать.

- У тебя голос прямо такой веселый, ты доволен…

- Да, все идет нормально.

- То есть, ты ожидал такой прогноз? И - такой результат?

- Ну, хотелось бы, конечно, чтобы оппозиционная платформа «За жизнь» набрала меньше голосов, но таковы реалии. Хотя еще не закончен подсчет голосов, еще, собственно говоря, он только начат – посмотрим финальные цифры.

- А как явка была?

- Явка низкая была, я думаю, до 40%, точную цифру узнаем тоже чуть позже.

- А чем объяснить, что низкая явка? То, что тепло…

- Лето, июль, воскресенье, люди разъехались по дачам, по турциям, по египтам, по тунисам. И есть, в общем, некая апатия, связанная с тем, что нет такого противодействия большого, потому что, ну, понятно, что побеждает «Слуга народа» Зеленского с большим отрывом. Это определяет многое. Нет такого раздражителя большого. Нет противостояния. И многие просто посчитали нужным не приходить.

- А, то есть, все ясно, все понятно. Скажи, пожалуйста, ну, теперь Зеленскому будет проще как бы руководить, выстраивать отношения с соседями?

- Я думаю, да, безусловно, ему будет проще, он получает такой контрольный пакет в Верховной Раде, но посмотрим, как он сформирует коалицию – от этого будет зависеть многое.

- Ты встречался с ним после президентских выборов?

- Нет.

- А почему? Ведь ты же его выдвинул, он в твоей передаче, в твоём интервью впервые заявил, что идёт в президенты.

- Сейчас не надо с ним встречаться, сейчас ему надо дать возможность работать. Его не надо отвлекать.

- Понятно. Скажи, пожалуйста, а не скучно ему будет без оппозиции совсем? Ну, то есть, одно дело там - висят на руках порошенковские кадры, а другое дело -?вообще… У вас же в оппозиции тоже есть же здравомыслящие люди.

- Ну, нельзя сказать, что у него не будет оппозиции, она у него будет, но она, в основном, будет такая пророссийская. Это касается оппозиционной платформы «За жизнь». Порошенко это не идеологическая оппозиция, это просто люди, которые имели власть и теперь ее не получили. Вся их оппозиция сводится к тому, что раньше они сидели на финансовых потоках, а теперь или меньше на них сидят, или не сидят совсем.

- Что значит - пророссийская, Дим? Ты же тоже в принципе пророссийский, если разобраться?

- Нет, нет, конечно, нет.

- Я посмотрел три части твоего интервью с Иосифом Кобзоном, с удовольствием… и думаю – вот это настоящий Гордон!

- Нет, это программы, во-первых, которые были сделаны до войны, до 2014 года. Во-вторых, это программы с моим близким другом, тут совершенно другая история отношений.

- Дим, у тебя на душе хоть стало спокойно, что не Порошенко теперь, с которым ты в последние годы тоже не дружил, а Зеленский, что его партия, что у вас может что-то получится, ты его выдвинул, голосовал за него. Сейчас у тебя какой-то просвет появился, что может какая-то надежда наступить и мы с тобой уже можем по-другому разговаривать, а не так, как вот сейчас?

- Абсолютно надежда есть, что не будет Порошенко в такой мере, в такой степени в украинской политике, что Зеленский получил много голосов. Теперь, смотри, есть надежда. Дальше Зеленский и те, кто будет с ним в коалиции, должны эту надежду реализовать. Тогда будет полный замкнутый цикл.

- Ну, теперь он может поставить людей адекватных, которые будут подчиняться президенту? Зеленский это, неважно, Иванов, Петров, Петренко, Сидоренко…

- У нас же парламентско-президентская республика. Зеленский вот ждал, когда изберут парламент и теперь, если он получает контрольный пакет в парламенте, а он его получает, вот теперь можно да, действительно принимать решения. Вот я очень надеюсь, что необходимые решения будут приняты.

- Ага. Как ты думаешь, все-таки он посерьезнее будет? Не будет между фонтанными струйками бегать, а будет все-таки решать государственные какие-то проблемы?

- На Зеленского очень надеюсь. Зная его лично и уважая его, я считаю, что у него есть все возможности стать серьезным, крупным, общенациональным лидером. Вот надежда юношей питает. Надежда – это самое главное, что у нас есть. Потому что при Порошенко надежды не было.

- Понятно. Когда начнет работать ваша надежда?

- Я думаю, месяца два на раскачку, и вот осенью – октябрь – я уже ожидаю решительных шагов. А, может, они будут и раньше, надо посмотреть.

- А ты сам не хочешь с Зеленским пообщаться или ему некогда?

- Нет, нет, я же… как бы это сказать правильно… Ну, у меня нет повода пока с ним общаться, ему надо дать возможность заниматься государственными делами. Пусть он займется, пусть немножко освоится, сейчас, я думаю, он спит по 3-4 часа в сутки. Поэтому ему надо дать возможность заниматься государственными вопросами.

- Ну ладно, поговори еще с Коломойским, может, он все-таки со мной пообщается? Он помнит меня наверняка.

- Я еще раз обязательно при встрече задам вопрос.

- Ладно, спасибо, Дим, огромное. Привет супруге… Обнимаю.

- Давай, пока...