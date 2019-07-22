Дмитрий Хрусталев женился на участнице конкурса «Мисс Украина»

Этим летом женился соведущий «Вечернего Урганта» 40-летний Дмитрий Хрусталев. Со своей избранницей 29-летней Марией Гончарук артист жил последние несколько лет в гражданском браке: свои отношения пара не скрывала, появляясь вместе на многочисленных светских мероприятиях.

Хрусталеву нравятся девушки модельной внешности - его бывшая Екатерина Варнава тому подтверждение. Ну а жену Дмитрий выбрал вообще писаную красавицу: Мария Гончарук шесть лет назад завоевала титул второй вице-мисс в Киеве на конкурсе красоты «Мисс Украина». Мария окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, а потом перебралась из Украины в Россию: тут уже попала на ТВ в качестве участницы музыкального конкурса «Хочу в ВИА ГРУ», во время которого судачили о ее романе с членом жюри Игорем Верником.

Мария Гончарук (в центре) попала на ТВ в качестве участницы музыкального конкурса «Хочу в ВИА ГРУ»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три года назад расположение белокурой певицы завоевал Дмитрий Хрусталев: поговаривают, что артист влюбился окончательно и бесповоротно, завоевывая Марию романтическими поступками, путешествиями и ухаживаниями. Вскоре пара стала жить вместе.

«Маша барышня не только красивая, но и умная - в отличии от многих ее коллег училась в институте на «бюджетном». Среди ее целей всегда была не только карьера, но и создание семьи. Пожалуй, даже семья - главнее!» - рассказала «Комсомольской правде» коллега певицы.

В свое время судачили о романе Марии с Игорем Верником. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Дмитрий Хрусталев женился на Маше в начале лета, поговаривают, что скоро в семье случится пополнение. Но данную информацию официально не подтверждают.

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