"Для обычных граждан ничего не поменялось". Как в России поменялись правила провоза фруктов в багаже

С 19 августа в России вступят в силу новые правила провоза фруктов, цветов и овощей. Теперь привезти из-за границы можно не больше пяти килограммов фруктов и овощей, и не больше трех букетов - причем, в каждом из них должно быть не больше 15 цветков, веток и листьев. Правила касаются не только авиаперелетов, но и поездов, автобусов и автомобилей.

Однако, правила касаются только таможенного контроля - то есть, коммерческих закупок и интернет-заказов.

- Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось! Правила касаются только таможенного контроля, - уточнила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. - Эти правила уже действуют, они были установлены в 2017 году Евразийской экономической комиссией. Мы по ним работаем уже два года. Поэтому выход такого постановления у нас — это просто попытка привести наше законодательство в соответствие наднациональным нормам.

Обычные путешественники могут везти манго из Тайланда по прежним правилам. Напомним, в самолет можно взять не больше 5 кило фруктов или овощей, а на автомобиле или поезде можно провезти через границу не больше 50 кило безпошлинных продуктов.

Под ограничения попали фрукты с овощи с высоким фитосанитарным риском - то есть те, в которых могут быть вредные насекомые и микроорганизмы. Это не только экзотические манго и гуайява, но и авокадо, инжир, финики, и даже привычные абрикосы, вишня, черешня, сливы и цитрусовые. В карантин также угодили томаты, капуста, морковь, репа и редис, луковицы и клубни.

Для крупных партий нужно подготовить фитосанитарные сертификаты — это сопроводительный документ, который подтверждает безопасность ввозимых растений. Без них овощи и фрукты вернут обратно или уничтожат, причем, за счет собственника.